Ilaria Porziani presenta il suo romanzo ‘Il bambino senza scarpe’

Venerdì 7 marzo nella sala al secondo piano della Biblioteca comunale “G. Carducci” di Spoleto a Palazzo Mauri alle 16.30, si terrà la presentazione del libro di Ilaria Porziani, autrice e giornalista pubblicista, ‘Il bambino senza scarpe’, che racconta la scomparsa di un bambino di circa un anno con una narrazione che, attraverso un dramma senza eguali, cerca di indagare il rapporto di coppia e l’educazione dei figli, per la ricerca del benessere in ciascuno di noi.

All’evento, inserito nel palinsesto organizzato in occasione delle celebrazioni per l’8 marzo dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni e le istituzioni del territorio, presentato dall’assessora Luigina Renzi, interverrà l’autrice che sarà intervistata da Lorella Natalizi e Giovanni Cardarello.

“Un romanzo dal ritmo serrato e incalzante – ha dichiarato l’autrice – Vengono affrontati temi comuni a noi tutti, dal rapporto di coppia alla condizione genitoriale, ma non solo. Viviamo in una storia dei nostri tempi con la pedofilia sullo sfondo, dramma trattato con delicatezza, riuscendo a trasportare il lettore in una tensione emotiva, che si allenterà nel finale”.