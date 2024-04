Il weekend lungo del MTB Spoleto

Continuano a pedalare i tesserati del MTB Spoleto in questa dispettosa primavera. E lo fanno su più fronti. Trasferta ai confini dell’Umbria quella del 25 aprile, che ha visto impegnati quattro bikers nella Medio e Gran Fondo vie di Francesco, organizzata nei dintorni di Pieve Santo Stefano dal Team Errepi e dalla locale pro loco. Circa trecento gli iscritti che hanno sfidato un percorso reso durissimo dalla pioggia che lo ha battuto nei due giorni precedenti la gara. Bene Chiara Crispini, seconda assoluta nel Classic; ma bene anche Ursula Arcangeli che è riuscita a portare a termine la Gran Fondo in terza posizione assoluta. Gli uomini, entrambi impegnati nella categoria M3, portano a casa un terzo ed un sesto posto, rispettivamente con Piermatti e Crispini.

Ma il clou è stato domenica, quando in scena andava la classicissima 9 Fossi Mtb Race (48 km e 1800 metri di dislivello), disputata nella marchigiana Cingoli e che ha visto al via oltre mille partecipanti. Detto della vittoria del russo Medvedev, straordinaria prova per Alessandro Desantis (nella foto), 7° nella categoria Élite e 13° assoluto, in una prova che l’ha visto in partenza rimanere nel gruppo dei migliori venti e riuscire a difendere l’ottima posizione anche su tratti duri, come la salita al Monte Nero o le discese rese assai indisiose, anche in questo caso, dalla pioggia caduta alla vigilia della gara. Per i colori spoletini da registrare il 10° posto nella M3 dello stacanovista Piermatti ed il 18° nella Élite di Iachettini. Nelle retrovie, ma con il grande merito di aver portato a termine la prova, anche Succhielli ed Emanuela Nicolucci

Tutti di nuovo in gara subito questa domenica: a Gualdo Tadino ci sarà la Gran Fondo San Pellegrino.