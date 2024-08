Il volume “Canti d’amore” di Simone Fagioli presentato a Bevagna per l’apertura della collettiva “Gaia incontra Afrodite”

Si è tenuta recentemente la presentazione del libro “Canti d’Amore” del Prof. Simone Fagioli presso l’Auditorium di Santa Maria Laurentia in Bevagna, in occasione del vernissage della collettiva “Gaia incontra Afrodite”, curata dagli artisti Giuliana Baldoni e Massimo Fusconi.

Nella stessa inaugurazione erano presenti il Sindaco di Bevagna, Prof.ssa Annarita Falsacappa e il Prof. Fabrizio Fabbroni, già direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Perugia.

Simone Fagioli aveva già presentato lo stesso volume “Canti d’amore”, prefato dal Prof. Francesco D’episcopo, già docente di Letteratura italiana, Critica Letteraria e Letteratura Comparata all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, alla 72° Edizione del Premio Bancarella, dove era stato anche premiato presso Il Salotto Letterario del Bancarella 2024 dal Sindaco di Pontremoli, Avv. Jacopo Ferri, già Consigliere della Regione Toscana e dal Prof. Luca Filipponi, Presidente del Menotti Art Festival, per meriti professionali, lavorativi e per il notevole impegno civile e culturale.

“Ancora un nuovo riconoscimento per la silloge “Canti d’amore”, commenta Fagioli. Dopo Pontremoli, Bevagna, Mercato delle Gaite e città medievale par excellence, diventa uno sfondo unico per le poesie di “Canti d’amore”. Ringrazio la bravissima artista Giuliana Baldoni per avermi invitato ad onorare questa bellissima collettiva, che rappresenta uno squarcio notevole sul mondo dell’arte neomoderna. Tanti artisti a significare che non solo di pane vive l’uomo, e che l’arte significa cura dell’anima, denuncia sociale, è specchio e lume della società che viviamo”.

Per tornare a “Canti d’amore”, il volume è pubblicato per i tipi della Società Editrice Fiorentina in “Edizione speciale” con QR Code del video-melologo (voce dell’attore Maurizio Armellini e video del regista Marco Schiavoni) e della partitura della SONATA QUINTA op. 87 del M° Prof. Franco Piva.