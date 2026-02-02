Il Vicario del Questore Marco Scarpa in pensione: l’incontro con il Sindaco Sisti a Palazzo Comunale

  • Redazione
  • Febbraio 2, 2026
  • Comunicazioni dal Comune
    • Il Sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha incontrato nei giorni scorsi, a Palazzo Comunale, il Vicario del Questore di Perugia, Primo Dirigente Dott. Marco Scarpa, in occasione del suo pensionamento.

     

    Durante l’incontro il Sindaco ha voluto esprimere, anche a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità spoletina, un sentito ringraziamento al Dott. Scarpa per il lavoro svolto nel corso della sua carriera, caratterizzata da professionalità, competenza e spirito di servizio.

     

    Nel suo ruolo di Vicario del Questore – ha dichiarato il Sindaco Andrea Sisti – il Dott. Marco Scarpa ha sempre dimostrato grande attenzione al territorio e alle esigenze delle istituzioni locali, contribuendo in modo significativo alla sicurezza e alla tutela della legalità. A lui va la nostra riconoscenza per l’impegno profuso e l’augurio di vivere questa nuova fase della vita con serenità e soddisfazione”.

     

    Il Sindaco ha infine rivolto al Dott. Scarpa i migliori auguri personali e istituzionali per il futuro, ringraziandolo per la collaborazione e la disponibilità dimostrate nel corso degli anni.

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla