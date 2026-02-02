Il Vicario del Questore Marco Scarpa in pensione: l’incontro con il Sindaco Sisti a Palazzo Comunale

Il Sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha incontrato nei giorni scorsi, a Palazzo Comunale, il Vicario del Questore di Perugia, Primo Dirigente Dott. Marco Scarpa, in occasione del suo pensionamento.

Durante l’incontro il Sindaco ha voluto esprimere, anche a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità spoletina, un sentito ringraziamento al Dott. Scarpa per il lavoro svolto nel corso della sua carriera, caratterizzata da professionalità, competenza e spirito di servizio.

“Nel suo ruolo di Vicario del Questore – ha dichiarato il Sindaco Andrea Sisti – il Dott. Marco Scarpa ha sempre dimostrato grande attenzione al territorio e alle esigenze delle istituzioni locali, contribuendo in modo significativo alla sicurezza e alla tutela della legalità. A lui va la nostra riconoscenza per l’impegno profuso e l’augurio di vivere questa nuova fase della vita con serenità e soddisfazione”.

Il Sindaco ha infine rivolto al Dott. Scarpa i migliori auguri personali e istituzionali per il futuro, ringraziandolo per la collaborazione e la disponibilità dimostrate nel corso degli anni.