Il Valzer dei moscerini, iscrizioni fino al 13 gennaio 2023

Il progetto per l’apprendimento del linguaggio espressivo musicale è rivolto ai bambini da 0 a 48 mesi

C’è tempo fino al 13 gennaio 2023 per iscriversi alla XV edizione del “Valzer dei moscerini”, progetto rivolto a bambini da 0 a 48 mesi che si pone, quale obiettivo principale, quello di guidare ogni bambino nel percorso di apprendimento del linguaggio espressivo musicale, ricalcando la naturalezza e la spontaneità della lingua parlata, creando occasioni e stimoli per insegnare al bambino ad esprimere potenzialità presenti in questa prima fase di vita, più densa di capacità di sviluppo, competenze e conoscenze.

Desiderio e finalità del corso sono quelli di donare ai bambini una possibilità comunicativa in più e di vivere il passaggio dalla dipendenza all’autonomia espressiva con una sfumatura da aggiungere all’arcobaleno che ogni bambino incarna.

“Il valzer dei moscerini” avrà inizio martedì 17 gennaio e prevede 10 incontri quindicinali (17 e 31 gennaio, 14 e 28 febbraio, 14 e 28 marzo, 11 aprile, 2, 26 e 30 maggio) a cui il bambino dovrà partecipare accompagnato da un solo genitore o da un parente.

“Il valzer dei moscerini” è un progetto a pagamento e si svolgerà nella palestra della Scuola Onofri, in via Nursina.

Le quote di iscrizione variano in base all’ISEE da un minimo di 44 euro ad un massimo di 55 euro.

Qualora il numero degli iscritti dovesse superare gli standard previsti per ogni gruppo si potrebbe prevedere un secondo ciclo di incontri con le seguenti date: 24 gennaio, 7 e 21 febbraio, 7 e 21 marzo, 4 aprile, 9 e 23 maggio, 6 e 13 giugno.

Le domande, il cui modulo di iscrizione è disponibile sul sito del Comune (https://bit.ly/3YTBxz8), dovranno essere inviate, con relativa attestazione di pagamento, all’email scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it.

Per verificare che la domanda sia pervenuta è possibile chiamare il numero 0743 218615.​