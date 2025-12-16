Il Valzer dei Moscerini. Al via la XVIII edizione

È partita nel mese di dicembre la XVIII edizione de Il Valzer dei Moscerini, il progetto di educazione musicale dedicato alle coppie formate da bambini sotto i quattro anni e da un genitore o altro referente affettivo.

Una iniziativa ormai consolidata che anche per l’anno 2025-2026 conferma un’ampia partecipazione: sono infatti 70 i piccoli “moscerini” iscritti, con un’età compresa tra 1 mese e 43 mesi.

Per garantire un’esperienza formativa adeguata alle diverse fasi di sviluppo, i partecipanti sono stati suddivisi in sette gruppi omogenei per età. Una scelta pensata per favorire l’apprendimento del linguaggio musicale in un clima di libertà e ascolto, nel pieno rispetto dei tempi e delle modalità di ciascun bambino.

Il percorso prevede dieci incontri a cadenza quindicinale, durante i quali la coppia genitore-bambino viene accompagnata in un viaggio alla scoperta di ritmi, suoni e silenzi. Proprio il silenzio assume un ruolo centrale nel progetto: è da qui che i bambini imparano a riconoscere e valorizzare una molteplicità di suoni spesso impercettibili, attivando al massimo la loro capacità di attenzione e ascolto.

Un’esperienza che unisce musica, relazione e crescita, ponendo le basi per un primo e consapevole incontro con il mondo sonoro.