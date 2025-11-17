“Il tutto e il contrario di tutto”

    Gli esponenti della sinistra spoletina, con comunicati irradiati in ogni dove, hanno magnificato l’attivazione di alcuni servizi del nostro ospedale. Prima con l’annunciato potenziamento del Pronto Soccorso, poi con il Day Week Surgery, che prevede otto posti letto dedicati a chirurgia generale, urologica e ginecologica. Hanno terminato l’osanna comunicando la realizzazione della scuola di formazione regionale per la chirurgia robotica. Come forze di centro destra siamo soddisfatti che questi servizi stiano per essere messi a terra, perché sono contenuti nel progetto Terzo Polo Sanitario, elaborato dalla precedente amministrazione regionale, e tanto osteggiato da coloro che ora si prendono i meriti per la loro concretizzazione. Stanno magnificando provvedimenti che, non più di un anno fa, denigravano platealmente, con accese proteste, con documenti istituzionali, con condanne sui social e sulla stampa. Si vantano di essere riusciti a materializzare nei fatti ciò che era contenuto nei precedenti programmi, non compiuti per l’avvenuto cambio al timone amministrativo. Quindi, chi doveva farlo, se ora sono loro ad amministrare? Spesso accade che una nuova amministrazione realizzi ciò che la precedente ha costruito. L’importante che le cose si facciano. Provocatorio è però appropriarsene totalmente e sbandierare soddisfazione per aver concretizzato ciò che era scritto sui fogli strappati un anno fa davanti all’ospedale. La critica usata nella precedente campagna elettorale, sta praticamente diventando l’argomento positivo per affrontare la prossima. Il tutto e il contrario di tutto.
     
     
    Forza Italia Spoleto
    Lega Spoleto
    Fratelli d’Italia Spoleto 

     

