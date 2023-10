Il comunicato stampa dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto esprime compiacimento per la sentenza di assoluzione del dott. Tommaso Sdogati, già Giudice presso il locale Tribunale, emessa nei giorni scorsi dal Tribunale di Firenze. Tale pronuncia di primo grado, adottata dalla Corte fiorentina con l’ampia formula de “il fatto non sussiste”, contribuisce a ristabilire fatti, sui quali il Foro di Spoleto non ha mai avuto dubbi; afferma la regolarità del funzionamento dell’Ufficio giudiziario e la correttezza dell’operato dei Magistrati e delle Cancellerie. Ancora una volta la classe forense deve ricordare che una inchiesta ed un avviso di garanzia non sono una condanna e che, per fortuna, nel nostro Paese vige il principio costituzionale di non colpevolezza, fino al

definitivo pronunciamento del Giudice competente. Anche in questa occasione, si deve ribadire l’implicito riconoscimento, sia pure con una sentenza di primo grado, che il Tribunale di Spoleto, quanto alla sua struttura, non meritava e non merita censure.

Il Tribunale di Spoleto non ha bisogno di polemiche o di sensazionalismi; funziona ed opera egregiamente come centro di amministrazione della Giustizia per l’ampia fascia centrale dell’Umbria, per merito dei suoi Magistrati, del personale amministrativo e degli Avvocati. I quali peraltro, tutti, fronteggiano la anomala sottodotazione di organico magistratuale e amministrativo, dovuta – come tutti sanno – ad una macroscopica sottovalutazione, da parte del Ministero, del carico di affari penali e civili

che sarebbe aumentato a seguito dell’ampliamento della circoscrizione giudiziaria. Il territorio dovrebbe piuttosto unitariamente impegnarsi proprio per ottenere il dovuto ripianamento di tali

organici.

Il Presidente

Avv. Pietro Morichelli