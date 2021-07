Il tifernate Gabriele Capanni è un nuovo giocatore della Ternana

Il ventenne esterno offensivo arriva dal Milan in prestito con diritto di opzione

(DMN) Terni – nuovo arrivo in casa rossoverde: Gabriele Capanni.

La Ternana Calcio – si legge in una nota apparsa sul sito internet ufficiale della società guidata da Stefano Bandecchi – comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Gabriele Capanni. L’esterno offensivo umbro (è nato a Città di Castello il 2/12/00) arriva dall’A.C. Milan in prestito con diritto di opzione e contro-opzione.





Nelle ultime due stagioni Gabriele ha collezionato 36 presenze e 3 reti con le maglie di Novara, Catania e Cesena suddivise tra campionato di Serie C, Play Off e Coppa Italia.

In precedenza 59 presenze e 10 gol nella Primavera del Milan.

Il calciatore questo pomeriggio svolgerà la prima seduta di allenamento ad Acquasparta con i nuovi compagni di squadra.

Foto dal sito internet ufficiale della società.