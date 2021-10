Il tennis tavolo spoletino riparte con la serie D 1

Settore giovanile in piena ricostruzione

Non è stato facile ripartire. Dopo un anno e mezzo di stop causato dal Covid, qualcuno poteva anche stancarsi di aspettare. Scegliendo magari un altro sport. Invece, la grande famiglia della Asd Tennis Tavolo Spoleto, si è ritrovata tutta o quasi sotto la guida del coach-presidente, Alessandro Scatolini. Pronta ad una nuova avventura nel torneo regionale di serie D1. La pandemia ha colpito duro. Non tanto sulla salute degli atleti, quanto sulla impossibilità di trovare spazi idonei, nel momento in cui il gruppo stava diventando sempre più numeroso.





“Ora siamo ripartiti come all’inizio dalla Bocciofila di San Giacomo – commenta Alessandro Scatolini – . Speriamo di tornare a riempire quanto prima i palazzetti dell’Umbria con le nostre nuove leve. Il Covid ha penalizzato tutti, ed in particolare le società piccole. Ma l’aiuto dei pongisti con più esperienza, personalmente, mi ha dato la spinta decisiva. Se siamo ripartiti con l’attività agonistica, il merito è soprattutto il loro”.

Intanto, è partito il campionato, e la prima giornata ha messo di fronte le due squadre spoletine in un derby decisamente avvincente. Ha prevalso per 5 a 4 quella capitanata da Julien Mariott,il quale è stato affiancato da Michele Proietti e Giacomo Restani.

L’altra squadra poteva contare su Alessandro Leonardi, Roberto Moretti e Marco Picciafuoco. Hombre de el partido, Michele Proietti, che ha superato tutti e tre i suoi compagni di società. La società spoletina disputerà i suoi allenamenti alla Bocciofila di San Giacomo (ore 18) tutti i mercoledì e venerdì. Dalle 18,30, invece, ogni lunedì.