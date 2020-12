Il Teatro romano e la Rocca Albornoz inseriti nel videogioco “The Umbrian Chronicles”

Il progetto, finanziato dalla Regione Umbria, rientra nel bando “Connessioni museali: tra valli e monti, borghi e città” presentato dal Comune di Spoleto in collaborazione con i due musei

Il Museo archeologico nazionale e teatro romano di Spoleto e la Rocca Albornoz – Museo nazionale del Ducato di Spoleto saranno inseriti nel videogioco “The Umbrian Chronicles” in fase di realizzazione per Entertainment Game Apps, Ltd., con cui la Direzione Regionale Musei Umbria aveva già collaborato nel 2018 per il gioco Mi Rasna: Io sono etrusco e nel 2019 all’interno del festival Thyrrenikà.

Il progetto, finanziato dalla Regione Umbria, rientra nel bando “Connessioni museali: tra valli e monti, borghi e città” presentato dal Comune di Spoleto in collaborazione con i due musei.

L’obiettivo è quello di promuovere e valorizzare, attraverso una rete di diverse realtà museali e istituzioni, il territorio di Spoleto e della Valnerina, utilizzando uno strumento ludico e nello stesso tempo didattico.

Il giocatore potrà seguire la protagonista principale Ponzia Vannozzi (nome ispirato dal sarcofago della matrona Ponzia della Rocca Albornoz) e la sua guida locale Luca nel corso di un viaggio che consentirà di conoscere i due musei.