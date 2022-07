Il Teatro Lirico Sperimentale presenta “Spoleto Soirée”

Concerto all’Arena Collicola domenica 17 luglio alle ore 19.00

Sii terrà oggi domenica 17 luglio alle ore 19.00 presso l’Arena Collicola il secondo dei concerti in collaborazione con il Comune di Spoleto nell’ambito del progetto “Cantare l’opera” e della manifestazione comunale “Accade d’estate a Spoleto”.

Il concerto vedrà in scena i giovani cantanti del teatro Lirico Sperimentale vincitori dei Concorsi dello Sperimentale 2021 e 2022: i soprani Elena Finelli, Maria Stella Maurizi e Alessia Merepeza, il mezzosoprano Antonia Salzano, il tenore Roberto Manuel Zangari e i baritoni Davide Peroni e Davide Romeo. Il programma sarà incentrato su celebri arie d’opera di Wolfgang Amadeus Mozart con arie tratte da La clemenza di Tito, Le nozze di Figaro, Così fan tutte, Idomeneo e Don Giovanni, opera che andrà poi in scena a settembre nell’ambito della Stagione Lirica Sperimentale 2022.

Ad accompagnare i cantanti al pianoforte saranno i maestri Carolina Benedettini e Minjeong Kim.

L’ingresso al concerto sarà libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Gli appuntamenti di “Spoleto Soirée” continuano sempre presso l’arena Collicola nei giorni giovedì 21 luglio alle ore 19.00 e giovedì 4 agosto alle ore 21.00. Inoltre il giorno sabato 30 luglio presso il Teatro Caio Melisso il Teatro Lirico Sperimentale sarà presente con degli interventi musicali al Festival delle Regioni a cura di FITA nazionale.

I concerti di Spoleto Soirèe si inseriscono nell’ambito del progetto “Cantare l’opera”, realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Umbria e con la collaborazione dei Comuni di Cascia, Scheggino e Spoleto. In una serie di sette concerti gli spettatori avranno la possibilità di ascoltare programmi sempre diversi.

E ancora, nell’ambito delle manifestazioni di “Canto per la Valnerina”, il giorno venerdì 22 luglio alle ore 21.30 il Teatro Lirico sarà presente a Scheggino, in Piazza Carlo Urbani all’interno del programma di Neraviglioso con un repertorio incentrato sulle figure femminili, sempre caratteristiche, del teatro d’opera; il giorno 29 luglio alle ore 21.00 a Cascia, in Piazza Aldo Moro, con un programma sul verismo musicale.

Oltre agli appuntamenti di “Cantare l’opera” però il Teatro Lirico è impegnato in altri concerti in Umbria e fuori Regione.

Oggi, sabato 16 luglio 2022, ci chiude la rassegna “Fuori Opera” con l’ultimo concerto presso la Sala Pegasus. Prima di quest’ultimo appuntamento, sarà possibile effettuare una visita dell’Archivio Storico del Lirico Sperimentale (il cui inventario è consultabile al seguente link https://www.tls-belli.it/centro-studi-archivio-storico/, oppure direttamente in loco, su appuntamento, chiamando 0743.221645), sito a Palazzo Mansueti e adiacente alla Sala Pegasus.

Si terranno poi concerti a Riano Romano (23 luglio), Castel Ritaldi (31 luglio) e Vallo di Nera (5 agosto).

L’attività del Teatro Lirico Sperimentale continuerà con la Stagione Lirica.

Per visionare il Programma della Stagione e acquistare i biglietti, https://www.tls-belli.it/stagione-lirica-2022/

Oppure è possibile recarsi direttamente al seguente punto vendita:

– Tabaccheria CMB piazza della Vittoria n. 24 06049 Spoleto Tel. 0743.47967;

Per informazioni: Tel. 0743.222889 / 338.8562727 / 0743.221645

E-mail: info@ticketitalia.com