Il Teatro Lirico Sperimentale presenta il 77° Concorso per giovani cantanti lirici

Dall’1 al 4 marzo 2023 presso il teatro Nuovo-Menotti di Spoleto. Termine di presentazione delle domande: 15 febbraio 2023

Sotto l’egida del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini e con il patrocinio della Commissione delle Comunità Europee, il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” bandisce la 77ma edizione del

CONCORSO “COMUNITA’ EUROPEA”

PER GIOVANI CANTANTI LIRICI 2023

Sono ammessi a partecipare giovani che alla data del 1° gennaio 2023 non abbiano compiuto i 32 anni di età se soprani e tenori e i 34 anni di età se mezzosoprani, contralti, baritoni e bassi, e che siano cittadini dei Paesi dell’Unione Europea, dei Paesi membri dell’EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), cittadini dei Paesi candidati all’accesso all’Unione Europea o potenziali candidati all’accesso all’Unione Europea e Paesi aderenti ai programmi culturali europei “Europa Creativa” alla data 15.05.2022 (Albania, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Repubblica di Serbia, Bosnia Erzegovina, Georgia, Ucraina, Tunisia, Armenia e Kosovo –in base alla risoluzione n.1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite- Turchia, Israele, Palestina).

I vincitori del concorso (tutti coloro che hanno ottenuto una votazione minima di 8/10) parteciperanno a un CORSO DI STUDIO biennale di cinque mesi che li preparerà al debutto in teatro. Tra i docenti del Corso di Avviamento al Debutto 2023 ricordiamo tra i principali, per l’interpretazione vocale Renato Bruson, Marina Comparato, Carmela Remigio e Roberto De Candia, per la recitazione Giorgio Bongiovanni e Andrea Stanisci, per lo studio degli spartiti Marco Boemi e Raffaele Cortesi. Sono in programma, inoltre, lezioni di legislazione della musica e dello spettacolo e un modulo di foniatria. Sono previste BORSE DI STUDIO individuali di € 700,00 lordi mensili per tre mesi annui e un contratto di scrittura artistica per due mesi l’anno per un totale lordo mensile di € 1.450. Al termine del corso i vincitori debutteranno nella STAGIONE LIRICA 2023 dello “Sperimentale” che si svolgerà come di consueto nel mese di settembre.

Lo svolgimento e l’articolazione del Concorso, delle libere audizioni, delle stesse prove d’esame, delle esercitazioni didattiche, dei concerti, del Corso di Avviamento al Debutto e della Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria, sono subordinati alle disposizioni che saranno in vigore al momento del Concorso stesso, del Corso, della Stagione Lirica e delle altre attività sopra citate, ed emanate dalle competenti autorità della Repubblica Italiana

Per il 2023 è istituito il premio speciale, aggiuntivo alle borse di studio, del Teatro Lirico Sperimentale per i vincitori primi tre classificati, in base al punteggio assegnato dalla giuria. Il contributo verrà erogato secondo le modalità indicate all’art. 10 del Bando di Concorso.

Le domande di partecipazione devono essere inviate via e-mail a segreteria.artistica@tls-belli.it o via posta a: Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, P.zza G. Bovio 1, 06049 Spoleto (PG) entro il 15 febbraio 2023. Il concorso, che avrà luogo presso il Teatro Caio Melisso di Spoleto, si terrà dall’1 al 4 marzo 2023. Per i cantanti che hanno superato i limiti di età previsti dal concorso e per i cittadini dei paesi non inclusi all’art.1 del bando, sono istituite nei giorni 5 e 6 marzo 2023 delle libere audizioni collegate al Concorso di Canto. Maggiori informazioni: https://www.tls-belli.it/libere-audizioni/.

Informazioni dettagliate e bandi del Concorso possono essere richiesti a:

Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”

Piazza G. Bovio, 1 – 06049 SPOLETO (PG)

Tel – 0743 221645

Fax 0743 222930

segreteria.artistica@tls-belli.it

segreteria@tls-belli.it

Il Bando è disponibile online

https://www.tls-belli.it/concorso-di-canto

Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto fu fondato nel 1947 da Adriano Belli con il fine di avviare alla professione dell’arte lirica quei giovani che, avendo già compiuto gli studi di canto ed essendo dotati di particolari qualità artistiche, non avevano ancora debuttato. E ciò attraverso un concorso che negli anni è divenuto sempre più prestigioso. Molti grandi nomi della scena lirica internazionale hanno vinto il concorso dello “Sperimentale”, studiato a Spoleto e quindi debuttato nella stagione lirica dell’Istituzione. Alcuni dei nomi del passato sono: Franco Corelli, Antonietta Stella, Anita Cerquetti, Giangiacomo Guelfi, Anna Moffo, Marcella Pobbe, Rolando Panerai, Margherita Rinaldi, Giorgio Merighi, Leo Nucci, Ruggero Raimondi, Renato Bruson, Mietta Seghele, Veriano Lucchetti, Salvatore Fisichella e poi Luciana D’Intino, Mariella Devia, Lucia Aliberti; Marcello Giordani, Natale De Carolis, Elizabeth Norberg Schulz, Roberto Frontali, Giuseppe Sabbatini, Roberto De Candia, Sonia Ganassi, Daniela Barcellona, Massimo Giordano, Micaela Carosi, Norma Fantini. Negli ultimi anni sono stati coinvolti nell’attività didattica Enza Ferrari, Giovanna Canetti, Ruggero Raimondi, Renato Bruson, Norma Fantini, Sonia Ganassi, Luis Alva, Ines Salazar, Claudio Desderi, Marco Boemi, Marina Comparato e Norma Fantini. Per corsi più specifici di formazione hanno collaborato inoltre Carlo Bergonzi, Otto Edelman, Waldemar Kmentt. Per l’attività teatrale e di recitazione Luca Ronconi, Giancarlo Cobelli, Ugo Gregoretti, Gigi Proietti, Piera Degli Esposti, Henning Brockhaus, Gabriele Dolcini, Pippo Delbono, Giorgio Bongiovanni, Andrea Stanisci, Alessio Pizzech, Paolo Rossi, Stefano Monti, Mario Perrotta, Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Claudia Sorace Muta Imago, Stefano Ricci e Gianni Forte.

Claudio Lepore