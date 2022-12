Il Teatro Lirico Sperimentale premia i cittadini e le associazioni meritevoli

Cerimonia di consegna di targhe di benemerenza per chi si è prodigato nella valorizzazione dell’Istituzione spoletina

Nella mattinata di martedì 13 dicembre 2022 presso la Sala Goffredo Petrassi della Biblioteca del Teatro Lirico Sperimentale si è tenuta una cerimonia di consegna di targhe di benemerenza a cittadini e associazioni spoletine che si sono distinti nella valorizzazione delle attività del Teatro Lirico Sperimentale in senso lato e che, negli anni, hanno dimostrato vicinanza, sensibilità artistica e aiuto concreto al TLS.

Nello specifico le targhe di benemerenza sono state consegnate alla Polizia di Stato Sezione di Spoleto e a Roberto Ianuale, e alla Croce Rossa di Spoleto insieme alla loro Presidente dott.ssa Miranda Trabalza (in particolare per l’aiuto profuso allo Sperimentale da parte di entrambe le realtà spoletine durante il periodo della pandemia), al fotografo Giorgio Lucarini (in ricordo anche del padre Vinicio e come ringraziamento per la donazione del loro prezioso patrimonio fotografico che fa parte dell’Archivio Storico del TLS) e al dott. Graziano Brozzi, per la scrupolosa professionalità dimostrata nelle cure foniatriche riservate ai giovani cantanti dello Sperimentale.

Ai membri della Croce Rossa e alla loro Presidente è stata consegnata la copia di un documento originale conservato presso il Centro Studi Belli-Argiris dello Sperimentale, ovvero un attestato del 1917 dell’allora Croce Rossa di Spoleto ad Adriano Belli per una serata di beneficenza da lui organizzata in quell’anno, una vera e propria opera d’arte finemente realizzata dall’artista Giuseppe Moscatelli con tecnica ad acquerello su tela.

Sono seguiti i saluti della Presidente e del Direttore Generale del Lirico, rispettivamente Battistina Vargiu e Claudio Lepore, i quali hanno anche sottolineato le tante difficoltà dell’ultimo biennio per il comparto dello spettacolo dal vivo, dalle quali il TLS è uscito vincente grazie alla dedizione dei più, hanno rimarcato l’importanza di un rapporto concreto e simbiotico con le realtà del territorio di Spoleto, ed hanno infine delineato un excursus progettuale delle tante attività che lo Sperimentale continua a portare avanti, nella più strenua delle tradizioni dai tempi del fondatore Adriano Belli in poi.

Con l’occasione, Lamberto Gentili, grande studioso spoletino e amico da sempre dello Sperimentale, ha voluto donare al Fondo Giorgio Pressburger del TLS due importanti documenti di grande valore storico artistico, a nome e in ricordo della signora Guglielmina Scaramucci, ovvero una lettera autografa di Jean Cocteau al pittore e scenografo Max Perferr e un manifesto originale con le firme autografe di Allen Ginsberg e Peter Orlowski della Beat Generation.

Di seguito le parole di Lamberto Gentili in merito a questa sua donazione: “Vorrei fare dono della lettera autografa e del manifesto all’Archivio del Teatro Lirico Sperimentale in memoria (e in ringraziamento postumo) di Giorgio Pressburger, già assessore al Comune di Spoleto, per l’impegno profuso per il recupero della Biblioteca Comunale, e per la comunità d’intenti che mi ha legato a lui”.

Tutto il patrimonio documentale e anche bibliografico dello Sperimentale, scrigno di tesori che si fa sempre più prezioso, è consultabile on line ai link https://www.tls-belli.it/centro-studi-archivio-storico/ https://www.tls-belli.it/operabiblio-biblioteca-del-teatro-lirico-sperimentale/, oppure visitabile direttamente in loco previo appuntamento (0743.221645).