Il Teatro Lirico Sperimentale porta l’opera a Foligno: “La Tragédie de Carmen”

Auditorium San Domenico, mercoledì 21 settembre 2022, ore 20.30

In occasione della Stagione Lirica Regionale 2022, in scena all’Auditorium San Domenico di Foligno domani, mercoledì 21 settembre alle ore 20.30, una rivisitazione della Carmen di Bizet, a cura di Peter Brook, Jean-Claude Carrière e Marius Constant.

Dirige l’Ensemble del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto il maestro Carlo Palleschi. Regia di Alessio Pizzech, scene di Andrea Stanisci, costumi di Clelia De Angelis e luci di Eva Bruno.

Sul palcoscenico i cantanti vincitori o idonei dei Concorsi “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici di Spoleto 2021 e 2022: Veronica Aracri sarà Carmen; Maria Stella Maurizi Micaela; Oronzo D’Urso Don José e Alberto Petricca Escamillo. Con loro, rispettivamente nelle parti di Zuniga, Lillas Pastia e Garcia, gli attori Matteo Prosperi, Valentino Pagliei e Raffaele De Vincenzi.

Le attività 2022 sono rese possibili grazie a Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini e grazie alla collaborazione della Provincia di Perugia e dei Comuni di Perugia, Città di Castello, Foligno, Terni e Todi.

La 76ma Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria gode del patrocinio di Rai Umbria.