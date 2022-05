Il Teatro Lirico Sperimentale per il turismo a Spoleto

Biglietti della Stagione Lirica Sperimentale 2022 a prezzi speciali per i turisti a Spoleto

La Stagione Lirica Sperimentale, che avrà luogo tra agosto e settembre, è già stata presentata la scorsa settimana al pubblico e alla stampa, suscitando interesse e curiosità da parte di entrambi.

Sulla scorta di questo successo, l’Istituzione spoletina, sensibile alla valorizzazione di un comparto prezioso quale è il turismo locale, ha dato il via ad una massiccia campagna di promozione rivolta ai tanti turisti che, da ogni parte d’Italia e del mondo, giungono a Spoleto sempre più numerosi, soprattutto dopo le passate restrizioni logistiche imposte dalla pandemia.

Tutte le strutture ricettive della città (hotel, agriturismi, bed and breakfast, relais, residenze d’epoca, ma anche ostelli e affittacamere) stanno ricevendo in questi giorni le promozioni dedicate a singoli o gruppi di turisti in visita a Spoleto. Sono previsti biglietti scontati per tutti loro, e per ognuna delle cinque produzioni che il Lirico Sperimentale porterà in scena dall’11 agosto al 24 settembre, data conclusiva di una Stagione ricca ed articolata, che parte ad agosto con La tragèdie de Carmen adattamento della celeberrima Carmen di George Bizet, prosegue a settembre con una prima assoluta mondiale (La porta divisoria di Fiorenzo Carpi su libretto di Giorgio Strehler), per terminare, dopo gli Intermezzi del ‘700 e la poesia liederistica di Gustav Mahler, con l’allestimento di un inedito Don Giovanni mozartiano al Teatro Nuovo, con il ritorno alla regia di Henning Brockhaus.

Gli albergatori si sono dimostrati entusiasti, estremamente collaborativi nei confronti di questa iniziativa e pronti a dare il loro supporto.

Attraverso il circuito Ticket Italia (dove i biglietti sono già acquistabili per tutti al sito https://ticketitalia.com/76-stagione-lirica-sperimentale-2022), per ottenere lo sconto basterà chiamare i numeri 0743.222889 /338.8562727, oppure inviare una email a info@ticketitalia.com, indicando i nominativi e il numero degli spettatori interessati, la data, l’orario, il titolo dello spettacolo al quale si intende assistere e il posto desiderato.

L’offerta è estesa anche ai proprietari e ai gestori, ma anche ai lavoratori delle Strutture ricettive e a tutte le loro famiglie.