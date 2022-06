Il Teatro Lirico Sperimentale incontra i campioni di nuoto spoletini Lucrezia Mancini e Gianluca Andolfi

“Anche noi a teatro ad ascoltare le voci dello Sperimentale”

Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” ha accolto con piacere ed entusiasmo la visita dei campioni di nuoto spoletini Lucrezia Mancini e Gianluca Andolfi, che si sono recati nella sala Monterosso di Villa Redenta, insieme ai loro preparatori atletici Daniele Luciani e Piero Santarelli, per salutare ed ascoltare i loro coetanei vincitori del Concorso dello Sperimentale Comunità Europea per giovani cantanti lirici che erano impegnati nelle masterclass del corso di Avviamento al Debutto che li vedrà protagonisti sui palcoscenici della 76ma Stagione Lirica Sperimentale.

Affascinati dalla bellezza delle loro voci, Gianluca e Lucrezia hanno sottolineato come, a teatro come in acqua, sia necessario allenamento, disciplina, impegno, correttezza e valori profondi per affermarsi e raggiungere livelli elevati.

Lo spoletino Gianluca Andolfi è il più forte nuotatore umbro della storia. Mai nessuno era riuscito a salire per ben due volte sul podio del Campionati Italiani di nuoto. È successo nell’edizione 2021 degli Invernali in vasca corta “Assoluti Frecciarossa”, andati in scena alla piscina comunale di Riccione, martedì 30 novembre e mercoledì 1 dicembre 2021, con un argento e un bronzo.

È di Foligno invece, ma nuota a Spoleto, Lucrezia Mancini, il nuovo talento del nuoto italiano del nuoto. Ha soli 13 anni e a fine marzo 2022 si è laureata per due volte Campionessa Italiana categoria Ragazzi. La 13enne della Spoleto Nuoto torna dai campionati nazionali giovanili di Riccione con due medaglie d’oro conquistate nei 100 e 200 rana. Un risultato straordinario che pone l’atleta umbra sotto l’attenzione dei tecnici della nazionale di nuoto, perché ottenuto con tempi rilevanti che lasciano ben sperare per il futuro.

Verranno a teatro ad ascoltare i cantanti delle Sperimentale, in un sodalizio tra arte e sport che ha reso possibile il nascere di collaborazioni e amicizie che ci auguriamo siano fruttifere e indissolubili.

Nella foto di copertina, da sinistra, in piedi: Piero Santarelli, il soprano Elena Salvatori, il soprano Alessia Merepeza, Gianluca Andolfi, Lucrezia Mancini e il soprano Maria Stella Maurizi.

In basso, da sinistra: il soprano Elena Finelli e Daniele Luciani