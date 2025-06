Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto incontra l’Università per Stranieri di Perugia

La musica lirica arriva tra i banchi universitari: giovedì 5 giugno 2025, alle ore 17.00, l’Aula Magna di Palazzo Gallenga a Perugia ospiterà A scuola d’opera, un evento speciale che unisce cultura e formazione.

In un pomeriggio all’insegna della musica, gli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia incontreranno le giovani promesse del Teatro Lirico Sperimentale, la storica istituzione spoletina che dal 1947 seleziona giovani cantanti emergenti per avviarli alla professione e, grazie a un percorso formativo della durata di due anni, offre loro l’opportunità di debuttare nella stagione lirica.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per avvicinare il pubblico universitario – in particolare gli studenti provenienti da ogni parte del mondo – al linguaggio dell’opera lirica, simbolo della cultura italiana e patrimonio artistico riconosciuto a livello internazionale.

Ad aprire l’evento saranno gli interventi di Raffaella Clerici, responsabile dell’Archivio Storico del Teatro Lirico Sperimentale, che offrirà una panoramica sull’evoluzione e l’identità dell’istituzione spoletina, e del prof. Stefano Ragni, docente dell’Ateneo e noto pianista, che condividerà aneddoti e riflessioni sulla propria esperienza artistica e didattica.

A seguire, Sara Di Santo (soprano) e Nicolò Lauteri (basso), entrambi allievi del 79° Corso di avviamento al debutto del Teatro Lirico Sperimentale, interpreteranno alcune tra le più celebri arie del repertorio operistico, accompagnati al pianoforte dal maestro Stefano Ragni.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione tra enti culturali e istituzioni formative del territorio umbro, volto a promuovere l’educazione musicale, il dialogo tra generazioni e l’incontro tra culture. In un mondo sempre più interconnesso, l’opera diventa così strumento di dialogo, capace di emozionare e unire, oltre le barriere linguistiche e culturali.