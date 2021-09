Il Teatro Lirico Sperimentale avanti a gonfie vele

Grande attesa per l’inaugurazione ufficiale della Stagione Lirica

L’attività del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” procede ormai a gonfie vele: ieri pomeriggio si è tenuta la pre-inaugurazione della mostra L’ARCHIVIO DEL TEATRO LIRICO SPERIMENTALE – Documenti, Testimonianze, Memorie (Spoleto – Piazza Bovio, 1), che sarà aperta al pubblico tutti i fine settimana dal 3 al 18 settembre 2021 (ingresso libero, dal venerdì alla domenica, dalle ore 16.00 alle ore 19.00). I visitatori potranno ammirare – attraverso un percorso tematico curato da Gianluca Bocchino, Raffaella Clerici e Andrea Stanisci – documenti unici, opere d’arte originali e lettere manoscritte di compositori quali Rossini, Mascagni, Puccini.

Grande attesa per l’inaugurazione ufficiale della Stagione Lirica Sperimentale con la messa in scena di THE RAPE OF LUCRETIA di Benjamin Britten su libretto di Ronald Duncan al Teatro Caio Melisso di Spoleto venerdì 3 settembre, alle ore 21.00. A seguire due repliche, sempre al Caio Melisso, sabato 4 settembre, alle ore 21.00 e domenica 5 settembre, alle ore 17.00. La direzione musicale sarà affidata a Salvatore Percacciolo. Regia, allestimento scenico e costumi di Giorgina Pi, assistente alla regia Valerio Vigliar, disegnatore luci e video Andrea Gallo. Protagonisti i solisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”: Collatinus Giacomo Pieracci, Lucretia Candida Guida, Junius Matteo Lorenzo Pietrapiana, Tarquinius Luca Bruno, Bianca Cecilia Bernini e Daniela Nineva, Lucia Elena Salvatori, Coro Maschile Nicola Di Filippo e Federico Vita, Coro Femminile Chiara Boccabella. Ensemble musicale del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”.

BIGLIETTI DELLO SPETTACOLO IN VENDITA presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25 – Piazza della Vittoria, 25) e sul sito di Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/teatro/75-stagione-lirica-sperimentale-2021. Il botteghino del Caio Melisso sarà aperto il 3 e il 4 settembre dalle ore 18.30 a inizio spettacolo e il 5 settembre dalle ore 15.00 a inizio spettacolo. Platea , posto in palco di platea € 20; Posto in palco di I e II ordine € 15; Platea, posto in palco di platea under 26 e over 65 € 15 . Per informazioni chiamare il numero 0743.222889 – 338.8562727 oppure visitare i siti www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.

Ricordiamo che per accedere in teatro sarà necessario presentarsi muniti di mascherina , GREEN PASS e documento d’identità valido come da normativa vigente .