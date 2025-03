Il Teatro Lirico Sperimentale annuncia la data del Concerto di Pasqua

Il Teatro Lirico Sperimentale e l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani annunciano due date per il Concerto di Pasqua che si terrà al Teatro Caio Melisso di Spoleto – mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 20.30 – e al Palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto – giovedì 17 aprile 2025, alle ore 20.30.

In programma: il Requiem in re minore WAB 39 di Anton Bruckner per soli, coro, tre tromboni, archi e organo; lo Stabat Mater Op.138 di Josef Gabriel Rheinberger per coro, archi e organo; la Messa n.2 in sol maggiore D.167 di Franz Schubert per soli, coro, archi e organo.

Protagonisti – sotto la direzione del maestro Mauro Presazzi – alcuni dei vincitori del Concorso di canto dello Sperimentale: il soprano Viktoriia Balan, il mezzosoprano Francesca Lione, il tenore Paolo Mascari e il basso Marco Guarini. Angelo Bruzzese, organo. Coro del Teatro Lirico Sperimentale e Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani.

Da oggi – 28 marzo 2025 – sarà possibile acquistare i biglietti sul sito TicketItalia. Per il concerto di Spoleto al seguente link https://ticketitalia.com/concerto-di-pasqua-1, mentre per Orvieto qui https://ticketitalia.com/concerto-di-pasqua.

Informazioni: Teatro Lirico Sperimentale (0743.221645, teatrolirico@tls-belli.it, www.tls-belli.it), Orchestra Calamani (327.8690329, biglietteria@orchestracalamani.it, www.orchestracalamani.it).

Il Concerto di Pasqua è reso possibile grazie a: Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Comune di Orvieto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto. Si ringrazia Scardabozzi Gianfranco – Impianti Elettrici.