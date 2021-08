Il Teatro Lirico Sperimentale a Vallo di Nera

Martedì 17 agosto, ore 21, piazza Santa Maria

Ultima data in Valnerina per le nuove voci del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, nell’ambito del progetto “Canto per la Rinascita” promosso in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Umbria e i comuni di Cascia, Scheggino, Spoleto e Vallo di Nera.

Lo spettacolo, dal titolo “L’opera al di là dei confini”, si terrà domani – martedì 17 agosto 2021 – alle ore 21.00 in Piazza Santa Maria a Vallo di Nera con un programma ideato dal neo-condirettore artistico Enrico Girardi: una selezione di arie tratte da opere di Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Gounod, Georges Bizet, Antonín Dvořák e Jules Massenet.

In scena i vincitori dei Concorsi “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici di Spoleto 2020 e 2021: Chiara Boccabella (soprano), Nicola Di Filippo (tenore), Oronzo D’Urso (tenore), Elena Finelli (soprano), Maria Stella Maurizi (soprano), Giacomo Pieracci (basso), Giorgia Teodoro (soprano).

Al pianoforte e presentazione, i Maestri Luca Spinosa e Lorenzo Masoni.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO : per informazioni e prenotazioni scrivere a segreteria.artistica@tls-belli.it oppure chiamare il numero 0743.221645.

Si ricorda che è necessario presentarsi ai concerti muniti di mascherina, Green Pass e documento d’identità valido, almeno 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, al fine di poter effettuare le rilevazioni previste dalle disposizioni anti Covid-19 .