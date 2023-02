Il Teatro Lirico Sperimentale a tirana

Al via le audizioni BALKANIKOPERA©

Le Audizioni BALKANIKOPERA© sono frutto della collaborazione tra il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, l’Università delle Arti di Tirana, l’Associazione Syri Blue di Tirana, l’Associazione Occhio Blu – Anna Cenerini Bova di Roma patrocinate dall’Istituto Italiano di Cultura a Tirana. Un progetto importante che permette a giovani cantanti lirici albanesi e dei Balcani di potersi mettere alla prova di fronte ad una Commissione di esperti composta da: il celebre soprano Ardita Meni, il celebre tenore Giuseppe Gipali e, in rappresentanza del teatro lirico Sperimentale, il Prof. Gian Carlo Landini, musicologo e critico musicale, il M° Mauro Presazzi, direttore del coro del Teatro Lirico Sperimentale, e la dott.ssa Gloria Bagatti, che si occuperà della segreteria delle audizioni. Le Audizioni si terranno il 17 e 18 febbraio 2023 presso l’Università delle Arti di Tirana, e i tre cantanti che risulteranno idonei avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente – grazie al contributo economico di un mecenate sostenitore del Teatro Lirico Sperimentale – al 77mo Concorso “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici.

Sono ammessi a partecipare alle Audizioni di BALKANIKOPERA© giovani che alla data del 1° gennaio 2023 non abbiano compiuto i 32 anni di età se soprani e tenori e i 34 anni di età se mezzosoprani, contralti, baritoni e bassi, e che siano cittadini dei Paesi balcanici (Albania, Grecia, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Repubblica di Serbia, Bosnia Erzegovina, Georgia, Ucraina, Tunisia, Armenia e Kosovo, Croazia, Slovenia e Turchia).

I cantanti selezionati a Tirana riceveranno il rimborso delle spese di viaggio e del soggiorno a Spoleto.

I vincitori del Concorso “Comunità Europea”, che si terrà a Spoleto presso il Teatro Nuovo dal 1 al 4 marzo 2023, saranno ammessi a partecipare al CORSO DI STUDIO biennale di cinque mesi che li preparerà al debutto in teatro.