Il Team Il Cerchio di Spoleto pronto per i Play The Games Special Olympics

Gli atleti impegnati a Pistoia, Matera e Guidonia

Il Team Il Cerchio di Spoleto si prepara a sfidare i migliori atleti del Centro Italia (e non solo) ai prossimi Play The Games organizzati dallo Special Olympics il movimento mondiale dedicato all’attività sportiva per persone con disabilità intellettiva. Il gruppo dei nostri atleti speciali, supportati come sempre dalla Cooperativa Il Cerchio e dell’Associazione Peter Pan, si cimenteranno nelle varie discipline previste, in diverse sedi, pronti a dimostrare il proprio valore e la propria determinazione sul campo di gara.

Aprirà le danze il nutrito gruppo del team di atletica, dove a Pistoia dal 23 al 26 maggio tenteranno di conquistare il gradino più alto del podio nelle specialità della corsa, lancio del peso, lancio della pallina, marcia e salto in lungo. I nostri atleti speciali sono pronti a dare il meglio di sé, dimostrando tutti i progressi fatti durante gli allenamenti.

Negli stessi giorni il team di bocce parteciperà ai Play the Games di Matera, cercando di difendere (e se possibile migliorare) l’ottimo terzo posto conquistato lo scorso anno dalla nostra Ilenia e dal papà Ruggero. Infine dal 31 maggio al 2 giugno il team di nuoto si potrà tuffare nelle limpide acque delle piscine di Guidonia pronti a dimostrare, bracciata dopo bracciata, tutto il proprio lavoro.

Un periodo impegnativo ma stimolante aspetta tutti i nostri ragazzi, che dopo mesi di duri allenamenti potranno affrontare sfide entusiasmanti per raggiungere traguardi straordinari.

Lo sport rappresenta un’opportunità unica per le persone con disabilità intellettiva di esprimere le proprie capacità, superare i propri limiti e ottenere un senso di realizzazione personale. Il Team Il Cerchio di Spoleto è un esempio tangibile di come lo sport possa trasformare vite e ispirare la comunità.

Vogliamo sottolineare il costante impegno e la dedizione dei nostri ragazzi, che si dedicano anima e corpo ad ogni allenamento per migliorare le proprie prestazioni. Siamo fiduciosi che durante gli eventi i nostri atleti non solo faranno incetta di medaglie, ma regaleranno alla nostra comunità un motivo di grande orgoglio e soddisfazione.

Ora… non vediamo l’ora di condividere con voi i successi dei nostri straordinari atleti.