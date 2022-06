Il Team Il Cerchio a caccia di medaglie, iniziano i giochi nazionali Special Olympics

Una rappresentativa del Team Spoletino in partenza per Torino

Inizia una grande avventura per 10 atleti spoletini che, sabato 4 giugno, partiranno alla volta di Torino per partecipare ai Giochi Nazionali Special Olympics. Saranno loro a rappresentare la nostra città alle olimpiadi nazionali rivolte a ragazzi con disabilità intellettiva, la manifestazione che Special Olympics Italia organizza annualmente per riunire gli atleti da tutta la penisola, permettere loro di essere riconosciuti per le loro capacità e non discriminati per le loro differenze, dare l’opportunità di conoscere nuovi amici e vivere un’esperienza unica.

Bogdan, Bruno, Carla, Corrado, Fabrizio, Irene, Riccardo, Sandro e Verdiana dal 4 al 9 giugno parteciperanno alle competizioni di atletica, cimentandosi nei 100 e nei 50 metri, nel lancio della pallina e nella marcia, Ilenia invece gareggerà nelle bocce integrate. Tutti i ragazzi durante l’anno si sono allenati duramente, si sono sempre impegnati al massimo delle proprie forze per migliorare giorno dopo giorno. Ora possono far vedere a tutti i progressi ottenuti con tanto lavoro e dedizione, gareggiando e partecipando “con tutte le loro forze”, come recita il motto degli atleti Special Olympics.

Team spoletino non è nuovo a questo tipo di competizioni, dal 2013 partecipa con successo a numerose iniziative, come ad esempio i giochi nazionali di La Spezia, Terni, Montecatini Terme e Frascati. Negli ultimi due anni a causa della pandemia l’iniziativa ha avuto un format atipico, costringendo gli atleti a confrontarsi solo a distanza. Ora finalmente potremo tornare tutti in pista per vivere un’esperienza unica!

Vogliamo fare un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che parteciperanno ai giochi nazionali, siamo certi che si faranno onore e ci renderanno ancora una volta pienamente orgogliosi.

