Il Sumai Umbria: fuori dalla polemica, dentro la salute

  • Redazione
  • Settembre 1, 2025
  • FUORI DAL COMUNE
  • Letto 33

    • Nella complessa battaglia contro le liste d’attesa, dove si intrecciano strategie politiche, accordi istituzionali e soluzioni emergenziali, c’è un attore che sceglie di restare fuori dalla polemica : il Sumai Umbria, Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana. Un’organizzazione apartitica, che non entra nel dibattito politico, ma si concentra esclusivamente sulla tutela della salute dei cittadini e dei diritti degli specialisti ambulatoriali.

    Il recente accordo siglato con la Regione Umbria nasce da questa visione: non una risposta ideologica, ma un intervento concreto per affrontare le criticità del sistema. L’obiettivo è chiaro: garantire prestazioni sospese, ridurre i tempi di accesso e rafforzare l’assistenza territoriale, senza rinunciare alla qualità e all’equità.

    «Abbiamo detto sì all’accordo perché crediamo nel valore del servizio pubblico e nella responsabilità sociale della nostra professione», afferma Francesca Castellani, il Segretario Regionale Sumai Umbria. «Ma è importante chiarire che il Sumai non si presta a logiche politiche. Il nostro unico interesse è la salute dei cittadini e la dignità del lavoro degli specialisti ambulatoriali».

    Aumentare le prestazioni erogabili non può essere però considerata una risposta sistemica. È una misura tampone, utile forse a contenere l’emergenza, ma insufficiente per affrontare le cause profonde del problema.

    Il Sumai, da parte sua, continua a proporre soluzioni strutturate: valorizzazione del ruolo dei Sai (Specialisti Ambulatoriali Interni), investimenti nella telemedicina, formazione continua, integrazione con la medicina generale. Tutti strumenti che possono davvero incidere sulla qualità e sull’efficienza del sistema sanitario.

    In un contesto dove spesso la sanità diventa terreno di scontro politico, il Sumai sceglie la via della responsabilità. Non per convenienza, ma per coerenza. Perché la salute non ha colore, e i diritti dei cittadini non possono essere oggetto di trattativa.

    Share

    Articolo precedente

    “Il Padrone – Storia di una manipolazione, Storia di una tragedia” – incontro con l’autore a Campello sul Clitunno

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....