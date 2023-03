Il Sottosegretario Ostellari in visita alle carceri di Spoleto e Terni

Puletti: “A Spoleto

Mercoledì 8 marzo il Sottosegretario alla Giustizia, con delega alle carceri minorili e al trattamento dei detenuti, sen. Andrea Ostellari, sarà in visita all’Istituto penitenziario di Spoleto e alla Casa circondariale di Terni, accompagnato da una delegazione della Lega Umbria. A renderlo noto il consigliere regionale Manuela Puletti, a capo del dipartimento umbro sicurezza e immigrazione della Lega.

le occasioni è previsto un incontro con le direzioni delle due carceri e con i sindacati di polizia penitenziaria – spiega Puletti – A Spoleto pranzeremo alla mensa insieme agli agenti per manifestare la nostra vicinanza anche attraverso un momento importante di condivisione. Un ringraziamento al Sottosegretario Ostellari che dimostra grande

attenzione alle istanze del territorio umbro. Da molti anni gli istituti penitenziari della regione devono far fronte al sovraffollamento e alla carenza organica del personale di polizia penitenziaria, oltre a una gestione complessa dei detenuti psichiatrici. Condizioni che determinano situazioni di criticità ed episodi di violenza nei confronti degli

agenti, come la cronaca locale ci ricorda sempre più spesso. Su queste problematiche la Lega in Umbria vuole lavorare in sinergia con il nuovo Governo di centrodestra per garantire sicurezza sul territorio e tutelare l’incolumità di chi lavora all’interno degli istituti”.