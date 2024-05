Il sogno è realtà! Gli Esordienti dell’Atomika Spoleto volano alle finali nazionali CSI

Traguardo storico per l’ Atomika Spoleto che per la prima volta nella sua giovane storia conquista una meravigliosa finale nazionale minibasket con il gruppo Esordienti 2012-2013.

Semifinale vinta con Foligno e poi i ragazzi spoletini, giocano una finale contro i forti giovani del basket Gubbio, esprimendo il loro massimo potenziale vincendo una bellissima finale, conquistando il titolo regionale e il pass per la finale nazionale di Cesenatico.

Traguardo ancora più prestigioso, perché tutte le partecipanti disputano anche il campionato FIP ed a tutti gli effetti sono espressione del massimo livello regionale.

Soddisfazione incredibile per i giovani atomici e per tutta la società, che raccoglie questo straordinario risultato, come il giusto riconoscimento del serio lavoro quotidiano che staff tecnico e dirigenziale mettono in campo giornalmente nello sviluppo e nella crescita dei propri tesserati.

A luglio si parte per rappresentare l’ Umbria alle finali nazionali!

Complimenti a tutti i ragazzi ed a coach Polinori per averci regalato questa grandissima gioia!!!!!!!!!!

Forza ragazzi!!!!!!!!

Forza Atomika Spoleto