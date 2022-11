Il sindaco Sisti: ”Ricordare la morte di militari e civili in zone di guerra deve essere un monito a coltivare la pace”

Questa mattina la cerimonia per la “ Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace ”, n el 19° anniversario dell’attentato di Nassirya

“Ricordare questo attacco barbaro, commemorare la morte dei militari e dei civili caduti in Iraq il 12 novembre 2003, deve essere un monito a coltivare la pace”

Queste le parole del sindaco Andrea Sisti, pronunciate stamattina in occasione della cerimonia per la “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”, nel 19° anniversario dell’attentato di Nassirya in cui morirono 19 italiani (dodici carabinieri, cinque militari dell’Esercito e due civili) e 9 iracheni.

“La libertà è un valore assoluto che abbiamo il dovere di coltivare ogni giorno, un valore che non si può esportare ma si può costruire. In tutti nostri ambiti, sociali e lavorativi, dobbiamo saper coltivare e gestire le relazioni con gli altri. L’importanza di questi momenti sta anche nell’opportunità che abbiamo di riflettere su concetti che spesso diamo per assodati. Anche nella nostra quotidianità, quando prendiamo decisioni, dobbiamo sempre essere disposti a fare un passo indietro se questo significa riuscire a trovare soluzioni. Io, da cittadino e da sindaco, sono convintamente e costantemente alla ricerca di questo tipo di approccio.

Ringrazio le associazioni, l’Esercito, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale – ha aggiunto il sindaco Sisti – non solo per l’azione responsabile e attenta che svolgete nel nostro territorio, ma anche per quanto riuscite a fare nelle scuole, contribuendo a formare i nostri ragazzi e le nostre ragazze, ad accrescere il loro senso di appartenenza al mondo. È un ringraziamento sincero per il contributo che date a questa città, perché il vivere civile è un vivere sano”.

La cerimonia commemorativa si è svolta questa mattina alle ore 11 in via Caduti di Nassirya, alla presenza della autorità militari e civili. Davanti al Monumento ai Caduti di Nassirya è stata deposta una corona di alloro, a cura dell’Arma dei Carabinieri, dopo la resa degli Onori di una Schierante in Armi del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna.

Alla cerimonia erano presenti il presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti, i vicepresidenti Maura Coltorti e Sergio Grifoni, l’assessore Manuela Albertella ed i consiglieri comunali Donatella Loretoni, Francesca Maso, Enzo Alleori e Paolo Piccioni.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione: Agenzia Industrie Difesa, SMMT, 2° Reggimento Granatieri di Sardegna, Rappresentanze delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato e delle Forze di Polizia, Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Spoleto, Associazione Nazionale Carabinieri, sez. di Spoleto, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, gruppo di Spoleto, Croce Rossa Italiana, comitato di Spoleto, Volontari della Protezione Civile, Banda Musicale ‘Città di Spoleto’.