Il Sindaco incontra Maria Teresa Panone, dirigente dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato ‘R. Lanari‘ di Spoleto

Primo di una serie di appuntamenti con le Forze dell’Ordine di Spoleto

Il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha incontrato ieri mattina Maria Teresa Panone, dirigente dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato ‘R. Lanari‘ di Spoleto.

‘È una visita che compio con grande piacere – ha dichiarato il primo cittadino – perché desidero manifestare personalmente ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine la vicinanza dell’amministrazione e della città. Il rapporto e l’interlocuzione costante tra le istituzioni è indispensabile, soprattutto in ambiti complessi e importanti come quelli legati alla sicurezza dei cittadini. Si tratta di attività quotidiane che richiedono professionalità e impegno, rispetto alle quali senti il dovere di ringraziarli. Come Amministrazione, oltre ad augurarci che l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto, che al momento conta circa 500 allievi, possa continuare il suo percorso di ripresa, lavoreremo affinché possa mantenere nel tempo questo ruolo di riferimento nei percorsi formativi della Polizia di Stato’.

L’incontro, che si è tenuto all’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto, è il primo di una serie di colloqui che il sindaco di Spoleto effettuerà nei prossimi giorni con i rappresentati delle Forze dell’Ordine del territorio.