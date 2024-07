Il sindaco di Spoleto Andrea Sisti eletto Presidente dell’AURI

Il sindaco di Spoleto Andrea Sisti è stato eletto all’unanimità Presidente dell’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI). L’elezione, avvenuta questa mattina nella sede territoriale di Foligno, segna il passaggio di consegne con il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano.

All’assemblea, la più partecipata di sempre, erano presenti 64 tra sindaci e amministratori dei 92 comuni umbri dell’AURI, che hanno espresso unanimamente il proprio voto a favore del sindaco Sisti affidandogli l’incarico di nuovo presidente per i prossimi cinque anni. Eletta Vice Presidente all’unanimità la sindaca del comune di Orvieto, Roberta Tardani.

Il sindaco Sisti è quindi il terzo presidente dell’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, dopo l’ex sindaco di Corciano Cristian Betti e, appunto, il sindaco di Todi Ruggiano.

Nel corso dell’assemblea di questa mattina è stato eletto all’unanimità anche il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente Sisti (Spoleto), dalla Vice Presidente Tardani (Orvieto) e dai sindaci o delegati dei comuni di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello, Marsciano, Magione e Stroncone.

“Ho accolto con grande orgoglio la fiducia che i comuni umbri hanno voluto riservarmi affidandomi un incarico così importante e centrale per la nostra regione – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – La gestione integrata dei rifiuti, così come quella del servizio idrico integrato, richiede una capacità di visione e di prospettiva ormai indispensabili, perché si tratta di considerare nel suo insieme l’intero territorio regionale e di dare risposte all’altezza delle sfide che l’attuale contesto storico, politico ed economico ci pone. A partire da oggi e nei prossimi anni il mio impegno in questo senso sarà massimo, a servizio dei comuni umbri”.

All’assemblea dell’AURI erano presenti i rappresentanti dei comuni di Allerona, Amelia, Arrone, Assisi, Baschi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Castel Viscardo, Cerreto di Spoleto, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fabro, Foligno, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Lugnano in Teverina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Monte Santa Maria Tiberina, Montecastrilli, Montecchio, Montefalco, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Montone, Narni, Nocera Umbra, Norcia, Orvieto, Panicale, Parrano, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Pietralunga, Poggiodomo, Porano, San Gemini, San Giustino, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spello, Terni, Todi, Torgiano, Trevi, Valfabbrica e Valtopina.