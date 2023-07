Il sindaco di Schwetzingen, Rene Pöltl in visita a Spoleto

Proposta una collaborazione tra il Festival dei Due Mondi e il Schwetzingen SWR Festival

In visita a Spoleto in occasione del 66° Festival dei Due Mondi, il sindaco di Schwetzingen, Rene Pöltl è stato ricevuto ieri pomeriggio dall’assessore Giovanni Angelini Paroli, dal direttore dei Musei comunali, Saverio Verini e dal dirigente Sandro Frontalini per una visita alle mostre e alla collezione permanente di Palazzo Collicola e alla biblioteca “Giovanni Carandente”.

Insieme alla moglie Stefanie Braner-Pöltl, il sindaco della cittadina tedesca gemellata con Spoleto dal 2005 è stato prima guidato dal presidente della The Marignoli di Montecorona Foundation, Duccio K. Marignoli e dalla professoressa Giovanna Sapori, alla conoscenza delle opere della mostra “Pittura preziosa. Dipinti su pietra, rame e vetro”, esposte al Piano Nobile del Palazzo, per poi proseguire la visita, insieme al direttore Saverio Verini, alla mostra collettiva “La sostanza agitata”, che comprende le proposte di alcuni dei più interessanti profili emergenti dell’arte contemporanea attivi in Italia.

Al termine della performance di danza “Life is the art of meeting”, evento organizzato ieri a Palazzo Collicola nell’ambito della mostra fotografica di Gabriele Donati “Il metallo, quello puro, non arrugginisce”, il sindaco Rene Pöltl e l’assessore Giovanni Angelini Paroli hanno discusso della possibilità di ampliare il rapporto di gemellaggio attraverso una collaborazione tra il Festival dei Due Mondi e il Schwetzingen SWR Festival, che si svolge, dal 24 maggio 1952, ogni anno da fine aprile a inizio giugno nei locali del castello di Schwetzingen ed è considerato il più grande festival radiofonico del mondo per la musica classica.

Un tema approfondito anche nel corso dell’incontro avuto con il sindaco e presidente della Fondazione Festival dei Due Mondi, Andrea Sisti nella serata di ieri e che, necessariamente, vedrà il coinvolgimento delle direttrici artistiche delle due manifestazioni, Monique Veaute e Heike Hoffmann. ​