Il Sindacato Autonomo attualmente più rappresentativo all’interno del Presidio Ospedaliero di Spoleto non parteciperà alla manifestazione del 23 settembre

La nota stampa della FSI USAE

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Nonostante le continue sollecitazioni pervenute da parte di alcune forze politiche e associazioni al Segretario Territoriale di Spoleto Francesco Moretti, la Segreteria Regionale e le Segreterie Territotiali coordinate dal Segretario Nazionale Paride Santi; comunicano di non partecipare alla

manifestazione in quanto strumentalizzata e senza alcun programma e progetto propositivo, ma volta solo ad una mera contestazione politica.

La FSI USAE ritiene che sia doverosa una presa di posizione tangibile che deve però necessariamente verificarsi nelle dovute sedi di discussione per l’importante progetto del terzo polo oggetto del DM 70/2015. Il nostro obiettivo è vigilare e sollecitare il processo di realizzazione, creando anche i presupposti per un confronto costruttivo e soprattutto condivisibile anche con le parti sociali.

La nostra rappresentatività a Spoleto è frutto di un duro lavoro continuo, trasparente e soprattutto autonomo senza alcun coinvolgimento politico. Pertanto la FSI USAE, come sindacato autonomo, non parteciperà a manifestazioni che hanno come unico obiettivo quello propagandistico politico.



La Segreteria Regionale

Le Segreterie Territoriali

F.to

Francesco Moretti