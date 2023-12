Il settore giovanile della Ducato Futsal ospite della Italservice Pesaro

Mister De Moraes: “Un’esperienza che serve alla nostra crescita”

Meravigliosa trasferta in terra marchigiana per varie squadre del settore giovanile della Ducato Futsal che hanno avuto modo non solo di potersi confrontare con i pari età di una società di serie A come l’Italservice Pesaro, avendo anche l’opportunità di assistere al match della massima serie tra i padroni di casa ed i viterbesi della Active Network diretti in panchina da Massimiliano Monsignori. Ovviamente soddisfatto per questa giornata il mister degli spoletini, Claudio De Moraes.

“Innanzitutto una parola di ringraziamento per l’Italservice che ci ha ospitato e che ci ha dato modo di poter calcare un parquet così importante in un palcoscenico in cui si è vinto anche qualche scudetto. Grazie in particolare al direttore generale Nicola Munzi, che è anche il presidente dell’Academy; ed a Daniele Ortolani, responsabile organizzativo del loro settore giovanile”.

Ma un plauso va anche al mondo Ducato.

“Va sottolineato lo sforzo profuso dalla società per poter organizzare al meglio questa trasferta, senza dimenticare l’aiuto e la pazienza dei genitori; fondamentale è stato il lavoro del nostro staff, con i tecnici Andrea Marini e Simone Rosi e il sostegno indispensabile di Giancarlo Bonanni e Diego Secco”.

E tornare in nottata dopo aver visto, a pochi metri, anche il match di serie A ha avuto un senso…

“Per come la vedo è stata una cosa fondamentale per la nostra crescita vedere una partita di alto livello come quella. Un esempio per i nostri ragazzi e la dimostrazione pratica di dove si può arrivare con la giusta voglia e determinazione”