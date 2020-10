Il senso della vita di Simonetta Fontani con gli Accademici a Spoleto

Sabato 24 ottobre, ore 10, via Salara Vecchia 21

L’artista Simonetta Fontani presenterà al pubblico ed ai media la sua mostra personale in via della salara vecchia 21 a Spoleto a cura di Paola Biadetti.

Oltre alla stessa artista sabato 24 ore 10 saranno presenti il prof Luca Filipponi presidente del Menotti art festival Spoleto, Paola Biadetti direttore artistico del Caffè Letterario e dello Spoleto Meeting art, Tania Di Giorgio direttore musicale Menotti Art Festival Spoleto, il critico e storico dell’arte Sandro Costanzi, il professore e critico d’arte Simone Fagioli.

Per l’occasione si parlerà anche del Menotti art festival in programma dal 4 al 8 dicembre e delle nuove partnership con l’accademia Auge presieduta dal prof Giuseppe Catapano, suo grande rettore ed animatore.

La mostra sarà aperta e visitabile fino al 3 novembre, mentre tutte le opere dei premiati del Menotti Art Festival Spoleto sono esposte presso l’Hotel Nuovo Clitunno di Spoleto, premio che è stato programmato per il giorno 6 dicembre 2020 e per il quale ci sono moltissime aspettative e novità come la costituzione del museo del premio Spoleto Art Festival presso un importante palazzo.