Il Senatore Lucidi nuovo addetto alla comunicazione della Lega Spoleto

La nota stampa

“Diamo il benvenuto nella squadra della Lega Spoleto e auguriamo buon lavoro, al nostro nuovo addetto alla comunicazione, il senatore Stefano Lucidi.

In accordo con il segretario regionale della Lega Umbria, Virginio Caparvi, il referente territoriale Andrea Borgotti e lo stesso senatore Stefano Lucidi, si è deciso di procedere con questa importante nomina.

Un ruolo delicato, affidato ad una persona di grande esperienza e capacità.

Siamo sicuri che il senatore Lucidi lo ricoprirà con spirito di abnegazione, mettendosi a disposizione del territorio e della sezione, come ha dimostrato di saper fare in questi anni, nel suo ruolo di parlamentare.

Da oggi quindi la Lega Spoleto cresce e si arricchisce di una professionalità decisiva, per continuare a portare avanti le istanze dei cittadini”.

Così la nota della Lega Spoleto.