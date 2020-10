Il segreto della materia. Secondo appuntamento con le attività creative per bambini e famiglie

Sabato 17 ottobre a Palazzo Collicola

Sabato 17 ottobre Sistema Museo propone il secondo appuntamento de Il segreto della materia, attività creative volte ad avvicinare famiglie e bambini al linguaggio dell’arte contemporanea.

Un’occasione per conoscere, attraverso un’esperienza ludica, la mostra Materia Oscura di Paolo Canevari, allestita al Piano Nobile di Palazzo Collicola.

Le attività dedicate alla mostra sono pensate come esperienze che coinvolgano attivamente i partecipanti con visite guidate e attività creative organizzate per gruppi di massimo 7 bambini dai 7 ai 15 anni.

Programma delle attività:

Sabato 17 ottobre 2020 – ore 16.00

Laboratorio creativo – Rivolto ai bambini dai 7 ai 12 anni

Visita guidata interattiva – Rivolta ai ragazzi dai 13 ai 15 anni

La partecipazione alle attività è gratuita previa la prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Le prenotazioni per tutte le attività in programma dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2020.

“Progetto realizzato grazie al contributo del bando Exhibit Program | Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo”.

Per info e prenotazioni:

Sistema Museo – Servizi Educativi

Dal giovedì al lunedì 10.30-13/15.30-19 | Tel. 0743 46434 – spoleto@sistemamuseo.it