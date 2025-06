Il segretario del PD di Spoleto Stefano Lisci esprime grande soddisfazione per il risultato del congresso regionale del Partito. “Innanzi tutto – dichiara Lisci – ringrazio Carlo Emanuele Trappolino candidato alla segreteria regionale, Matteo Burico e Pierluigi Spinelli candidati rispettivamente alla segreteria provinciale di Perugia e Terni. Si sono spesi con coraggio e determinazione affiancati da una squadra di raro valore e coesione. Ringrazio tutti coloro che credendo fermamente nel rinnovamento del Partito umbro hanno dimostrato che nulla è impossibile. Al punto che Spinelli sarà protagonista del ballottaggio”. La mozione “Casa democratica”, a cui la segreteria comunale di Spoleto ha aderito e di cui Lisci è stato il coordinatore regionale e principale artefice della sua nascita, ha sfiorato il 40% su base regionale. Da evidenziare come sia di gran lunga la prima mozione nella città di Terni e come abbia conquistato comuni importanti come Spoleto e Città di Castello. Il risultato eclatante della Città di Spoleto, con oltre il 90% dei consensi degli iscritti per “Casa democratica” ha trainato un risultato eccezionale, impensabile alla vigilia del congresso, a livello regionale. “Questi numeri – dichiara ancora Lisci – parlano dell’impegno della squadra di Spoleto sempre a pronta a fare in modo che i valori fondanti di una società che voglia dirsi realmente civile siano perseguiti senza compromessi. Li ringrazio con tutto il cuore estendendo questo sentimento alle tante persone che a livello regionale e dei comuni vicini si sono spesi al massimo”. Centralità del dibattito politico nel partito, netta divisione dei ruoli politici da quelli amministrativi, mobilitazione sulle nuove povertà, lotta alle disuguaglianze, diritto alla salute e istruzione pubblica sono stati i temi fondamentali che hanno caratterizzato la mozione congressuale di “Casa democratica”. Con oltre 25 delegati eletti in assemblea regionale, Spoleto e i comuni dell’area vasta svolgeranno un ruolo di primo piano nel governo del primo partito della regione, nell’interesse unico delle proprie comunità, a partire proprio dall’ambito socio-sanitario.

Comunicato stampa del Partito Democratico di Spoleto