“Il San Matteo torni ospedale dell’Emergenza-Urgenza”: il City Forum chiede un confronto permanente con la Giunta Proietti

  • Redazione
  • Novembre 6, 2025
  • Attualità
  Novembre 6, 2025

    • Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

    Spoleto City Forum , andando oltre critiche dai moventi personali o politici, ribadiscono la loro compattezza su ciò che è irrinunciabile: la riattivazione del Punto Nascita e dei Reparti del “S. Matteo” come Ospedale dell’Emergenza-Urgenza per i comprensori di Spoleto e della Valnerina. Non ci facciamo distogliere da questi obbiettivi essenziali. Un ospedale nuovo baricentrico tra Spoleto e Foligno fu un’idea sensata nei decenni passati, ma affossata dalle Giunte folignocentriche di lorenzettiana memoria, oggi non è nella più remota agenda del governo regionale. La equa suddivisione di reparti specialistici tra i nosocomi di Spoleto e Foligno, forse anche di Terni, per una sorta di sistema aggregato di risorse, nessuno l’ha mai respinta e ancora oggi avrebbe senso. Ma presuppone Spoleto e Foligno, oltre a Terni DEA di II livello, entrambi DEA di I livello con i 6-7 fondamentali Reparti di Nascita e cura degli acuti come Unità Operative Complesse con primario responsabile proprio. L’invocato “tavolo di concertazione” serve poi per organizzare sui due presìdi le numerose e importanti specialistiche che fanno configurare un “Polo” se ce n’è la volontà politica e territoriale. Non è invece accettabile né utile alla sicurezza sanitaria un “Terzo Polo” concepito dai sanitari di Foligno come sopravvivenza del loro Ospedale con quello di Spoleto ridotto a succursale per prestazioni programmate e ambulatoriali. Questo Progetto non è una seria base di confronto, ma è quanto prevede sostanzialmente la delibera della ex Giunta Tesei e che la Giunta Proietti deve preliminarmente subito revocare se vuole rispettare quanto promesso in sede di elezioni ed aprire un vero dialogo, accompagnato da atti immediati a conferma, come riattivazione dell’Ostetricia e Pediatria e riconduzione a Spoleto di primari e personale  delocalizzati con il pretesto del Covid. City Forum , sconcertato del silenzio e complicità di amministratori e consiglieri del Comune di Spoleto, si fanno carico dei diritti del territorio e chiedono alla Presidente-Assessore Proietti la sede di concreto e permanente confronto, non rinviabile al Piano Sanitario che lascia intendere per Spoleto (non certo ultima tra le principali città dell’Umbria) una esclusione dalle Reti DEA e Oncologica contro cui la popolazione reagirebbe con tutte le forze attivabili. Non è vero che SCF e Comitati indicono solo manifestazioni, non accendono lampade per spegnerle in prossimità delle elezioni: noi manifestiamo con la gente senza distinzioni di partito e questo ci ha dato titolo anche per colloquiare su tutti i tavoli istituzionali. Se poi dal DG della USL dr. Noto ci si fa ricevere per dirci cortesemente che non può assecondarci finchè non è cancellata la delibera regionale sul “Terzo Polo”, questo non è “sedersi attorno a un tavolo”, ma solo conferma che le responsabilità sono politiche e che a dover mantenere gli impegni sono la Proietti, la sua maggioranza  e chi sostiene di esserle vicino!

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....
    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!