Il saluto dell’assessora Luigina Renzi ai maturandi: “Affrontate questa sfida con tutta la serenità e la fiducia possibile nelle vostre capacità”

Cari studenti e care studentesse,

tra meno di due giorni avranno inizio gli esami di maturità e con l’avvicinarsi di un momento così importante per ciascuno e ciascuna di voi, sento forte il desiderio di rivolgervi un augurio speciale e sincero. Da professoressa, prima ancora che da assessora, so bene l’impegno, la dedizione e la fatica che avete profuso in questi anni, quanto la prospettiva della Maturità abbia riempito questi vostri ultimi mesi. State vivendo giorni e settimane di un’intensità eccezionale e straordinaria. Siete dentro un pezzo di vita che resterà indelebile nei vostri cuori e nella vostra memoria, perché quella che affronterete non sarà solo una prova di conoscenza, ma un momento di crescita, un rito di passaggio che segnerà la fine di un percorso meraviglioso e coinvolgente e l’inizio di una nuova avventura.

Mi permetto di darvi un consiglio. Affrontate questa sfida con tutta la serenità e la fiducia possibile nelle vostre capacità: questa società, questo mondo hanno sempre più bisogno della vostra energia e della vostra intelligenza. I saperi che avete maturato, il vostro sguardo sul futuro sono tesori da non disperdere. Ricordate che in tutto questo non siete soli: i vostri docenti, le vostre famiglie e l’intera comunità sono con voi, pronti a sostenervi e a dare gambe alle vostre scelte. Siete a un passo dal vostro primo grande traguardo che vi aprirà le porte al futuro, qualunque esso sia: università, lavoro, esperienze all’estero. L’importante è che continuiate a inseguire i vostri sogni con la stessa passione e determinazione che vi hanno portato fin qui.

Colgo l’occasione per augurare una buona estate alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, che invece hanno già concluso quest’anno il proprio percorso scolastico. Avete dimostrato curiosità e desiderio di imparare. Continuate a coltivare la vostra sete di conoscenza e a credere nel valore dell’apprendimento. Spero che queste vacanze siano per voi un momento di riposo, divertimento e rigenerazione, in attesa di riprendere con slancio il prossimo anno.

Esprimo infine il mio più sentito ringraziamento al corpo docente, di cui mi onoro di fare parte, alle educatrici dei nostri nidi, al personale ATA e amministrativo che costituiscono la spina dorsale delle nostre scuole. E’ stato fatto ancora una volta un lavoro grandioso, perché grandiosa è l’ambizione che ci spinge, giorno dopo giorno, a crescere e a costruire con i nostri giovani la società di domani. A tutti voi auguro un’estate meravigliosa!