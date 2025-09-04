Il saluto dell’Amministrazione comunale a Maria Teresa Panone che lascia la direzione della Scuola di Polizia

  • Redazione
  • Settembre 4, 2025
  • Attualità
  • Letto 36

    • Questa mattina la Giunta comunale ha incontrato il Direttore dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto Maria Teresa Panone che lascia Spoleto dopo nove anni trascorsi al comando dell’Istituto Lanari, provvisoriamente alla volta di Roma.

     

    Sono arrivata il giorno prima del terremoto – ha spiegato il Direttore Panonenon conoscevo ancora nessuno e ci siamo trovati subito a gestire una situazione di emergenza. Grazie, però, all’aiuto di tutti, dalla squadra con cui ho lavorato benissimo e con cui ho avuto un ottimo rapporto, alle istituzioni, adesso possiamo dire che la scuola gode di ottima salute”.

     

     

    Voglio esprimere a nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza – ha continuato il Sindaco di Spoleto Andrea Sisti profonda riconoscenza per l’impegno profuso in questi nove anni e per l’importante incarico ricoperto. Grazie al suo lavoro portato avanti con dedizione ineguagliabile alla giustizia e alla sicurezza pubblica, l’istituto ha ripreso le sue attività con corsi di specializzazione, convegni e concorsi”.

    Share

    Articolo precedente

    La SpoletoNorcia in MTB: cambia la circolazione in città

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....