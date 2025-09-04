Il saluto dell’Amministrazione comunale a Maria Teresa Panone che lascia la direzione della Scuola di Polizia

Questa mattina la Giunta comunale ha incontrato il Direttore dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto Maria Teresa Panone che lascia Spoleto dopo nove anni trascorsi al comando dell’Istituto Lanari, provvisoriamente alla volta di Roma.

“Sono arrivata il giorno prima del terremoto – ha spiegato il Direttore Panone – non conoscevo ancora nessuno e ci siamo trovati subito a gestire una situazione di emergenza. Grazie, però, all’aiuto di tutti, dalla squadra con cui ho lavorato benissimo e con cui ho avuto un ottimo rapporto, alle istituzioni, adesso possiamo dire che la scuola gode di ottima salute”.

“Voglio esprimere a nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza – ha continuato il Sindaco di Spoleto Andrea Sisti – profonda riconoscenza per l’impegno profuso in questi nove anni e per l’importante incarico ricoperto. Grazie al suo lavoro portato avanti con dedizione ineguagliabile alla giustizia e alla sicurezza pubblica, l’istituto ha ripreso le sue attività con corsi di specializzazione, convegni e concorsi”.