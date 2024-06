Il saluto del Festival dei Due Mondi alla principessa Doris Mayer Pignatelli

Il Presidente Andrea Sisti, la direttrice artistica Monique Veaute, la direttrice Paola Macchi, il Consiglio di Amministrazione e tutta la Fondazione Festival dei Due Mondi si unisce al cordoglio della città e del mondo della cultura per la morte della principessa Doris Mayer Pignatelli. Il nome di Doris Pignatelli, che si è spenta a 98 anni, è da sempre legato al Festival, come amica prima, come sostenitrice e mecenate poi. L’infanzia dorata a Bled, sua terra natia in Slovenia, la guerra, la morte del padre, la prigionia insieme alla madre sotto il governo di Tito, la fuga in Italia e l’inizio della sua nuova vita nella Roma post bellica, il matrimonio e la separazione dal principe Giovanni Pignatelli, hanno scritto la sua storia personale come in un romanzo. L’amore per la vita, la passione per lo sport, la cultura e la bellezza, il mecenatismo e la solidarietà l’hanno portata in giro per il mondo, frequentando personaggi celebri che hanno lasciato un segno nella storia, nella società, nel costume. Dall’amicizia con Onassis a quella con Federico Fellini con cui recita nella “Dolce vita”. Non ultima quella con il compositore Gian Carlo Menotti la cui idea visionaria la portò fin da subito ad aderire a quel rivoluzionario progetto che rende ancora oggi Spoleto celebre in tutto il mondo.

Classe e stile, intelligenza e visione, con Doris scompare un pezzo di storia del Festival dei Due Mondi, della sua memoria. Nel suo ricordo rimane uno dei tratti più significativi del Festival, quello della partecipazione, del senso di comunità che ancora appartiene ai tanti amici e ai mecenati del Festival e che si tramanda di generazione in generazione.

Ai figli Luigi e Federico vanno le più sentite condoglianze da parte del Festival dei Due Mondi.