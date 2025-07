Il Salotto Letterario dei Due Mondi chiude alla grande con Enzo Mauri alla ricerca del nostro centro di Gravità Permanente

Il salotto letterario dei Due Mondi chiude in grande la rassegna artistica letteraria presso il Caffè letterario del Sansi a Spoleto in via della Salara Vecchia 21

con diverse attività artistiche letterarie di altissimo profilo e spessore coordinate e dirette dall’instancabile prof Luca Filipponi. Si parte alle 17 di domenica 13 luglio con la presentazione della mostra personale dell’artista Enzo Mauri ( dal 1 al 28 luglio a cura di Luca Filipponi e Carla Mazzoni) con esposizione di opere che sono state presentate in anteprima alla biennale di Architettura di Venezia 2025 e che sono dei ritratti della vita contemporanea dei 21 esimo secolo con tecnica neo-impressionista che rappresentano momenti di vita psicologica delle stesse in quel preciso momento in metropolitana, in città o mentre si chiama un amico al telefonino: una ricerca artistica del centro di gravità permanente. La stessa ricerca continuerà in musica con le performance dei musicisti Alessandro Piccioli ed Emanuela Mari ( in foto con Luca Filipponi presidente del Menotti Art Festival Spoleto)

che faranno delle brevi anticipazioni del lavoro teatrale letterario in creazione in collaborazione con il prof Luca Filipponi dal titolo

emblematico :” La ricerca del nostro centro di Gravità Permanente”. Nel pomeriggio letterario verrà presentato

il magazine Giovani Europei Magazine editato per il 68 esimo Festival Dei Due Mondi ( a cura di Luca Filipponi ed Andrea Fabiani) che ha

ottenuto notevoli consensi di pubblico e di critica e contiene al suo interno delle note informative su alcuni spettacoli del Festival a cura di Emanuela Mari.

Grandi ospiti per il pomeriggio letterario reciteranno alcune poesie e parleranno dei propri progetti culturali : Aurelio Bettini, scrittore e poeta, la Contessa Erika Emma Fodrè, Pietro Lucchetti, storico e studioso dei territori neo incaricato alle Nazioni Unite in un contesto internazionale.