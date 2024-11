Il sabato pomeriggio in biblioteca con l’associazione Il Filo Rosso

La biblioteca comunale di Spoleto “Giosuè Carducci” rimarrà aperta anche il sabato pomeriggio a partire dal 16 novembre 2024. Nell’ambito del progetto ”Bibl_you: giovani energie in biblioteca”, infatti, l’associazione Il Filo Rosso garantirà l’apertura della biblioteca di Palazzo Mauri tutti i sabati dalle 15.00 alle 19.00 grazie alla presenza di un educatore. Si tratta di un progetto che farà sì che i giovani possano usufruire dello spazio indipendentemente alle attività presenti, e per promuovere un luogo di accoglienza, incontro e relazione per gli studenti cittadini e gli universitari. L’apertura pomeridiana del sabato pomeriggio della biblioteca non sarà l’unica novità. L’associazione Il Filo Rosso, infatti, a partire da metà novembre promuoverà anche altre due iniziative sempre all’interno degli spazi di Palazzo Mauri.

Si tratta in particolare di “Radici in movimento” e del corso di introduzione alla clownterapia. Per quanto riguarda “Radici in movimento”, è un percorso formativo alla persona nella comunità. Gli incontri si svolgeranno di sabato, il 16, 23 e 30 novembre e il 14 dicembre, alle ore 17.00; saranno condotti dalla formatrice Elisabetta Proietti ed arricchiti dalla creatività di Pietro Elisei. Il progetto “Radici in movimento” è un percorso per accompagnare e sostenere i giovani nella formazione personale, per incentivare l’inclusione sociale e consolidare la rete relazionale, per sviluppare la consapevolezza dell’appartenenza al territorio, alla comunità locale, e quindi promuovere azioni di cittadinanza viva. In partenza anche il corso di clownterapia, per conoscere e sperimentare tecniche, competenze ed esperienze legate al mondo della clowneria e per incentivare e sviluppare la consapevolezza e la formazione di essere e diventare animatori sociali. In questo caso, invece, gli incontri si svolgeranno di venerdì: il 15 – 22 – 29 novembre e 6 dicembre, alle ore 15.00. Il progetto “Bibl_you”, che vede un partneriato tra alcune associazioni del territorio ed il cofinanziamento del Comune di Spoleto, è finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.