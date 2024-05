Il Rotary Club Spoleto presenta il convegno-spettacolo “No plastic is fantastic”

“NO PLASTIC IS FANTASTIC”, è questo il titolo di un convegno-spettacolo, patrocinato dal Comune di Spoleto, che i bambini delle scuole primarie Spoletine terranno al Teatro Caio Melisso il 10 maggio, dalle ore 10 alle 12,30.

Tutto nasce da un progetto proposto dal Rotary Club Spoleto, nella piattaforma formativa scolastica, recepito dai Dirigenti scolastici del 1 Circolo, scuola XX settembre e San Giacomo, 2 Circolo, Scuola toscano, e Istituto Comprensivo Sordini.

Il percorso formativo, curato dalla dott. Simonetta Marucci, con la collaborazione del dott Luigi Frigeri, entrambi del Rotary Club Spoleto, si è protratto per tutto l’anno scolastico, attraverso la stretta collaborazione con le insegnanti. Il tema è quello dei danni da MICROPLASTICHE, inquinanti ambientali insidiosi e pericolosi, quanto ancora poco conosciuti.

Proprio per sensibilizzare soprattutto gli adulti e le istituzioni, si è pensato di dare voce ai bambini, che sono la sola speranza di salvezza del pianeta.

Saranno loro i relatori: ci spiegheranno, attraverso performance musicali e teatrali, di cui sono anche Autori, quali sono le causeL la loro fertile fantasia ci proporrà possibili soluzioni.

L’incontro è aperto ai genitori, vedrà la presenza della rappresentanza della Amministrazione Comunale, dei Dirigenti Scolastici e dei soci del Club Rotary, il cui Presidente, ing. Francesco Crescentini, aprirà il Convegno.

Questo progetto fa seguito a quello effettuato nello scorso anno scolastico, dal titolo Sorella Acqua, e sottolinea, ancora una volta, l’impegno e la sensibilità del Rotary relativamente alle tematiche ambientali.