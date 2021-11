Il Rotary Club Spoleto ha incontrato Andrea Sisti e Donatella Tesei

Il nuovo sindaco di Spoleto e la Presidente della Regione Umbria alla cena del club presieduto dal dott. Carlo Alberto Zualdi

Il Rotary Club Spoleto ha organizzato una bellissima serata conviviale con la presenza della Presidente della Regione Umbria, nonché socia del Club, Donatella Tesei, che ha intrattenuto i soci, i familiari e gli ospiti con una esaustiva relazione avente ad oggetto la situazione generale della Regione Umbria, con particolare riferimento al settore sanitario ed alle misure messe in campo dal governo regionale da lei presieduto.

Alla riunione ha partecipato il neo Sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, il quale, dopo aver portato il suo saluto alla comunità rotariana, ha anch’egli sommariamente illustrato i progetti che la nuova Amministrazione comunale ha in serbo per il rilancio e lo sviluppo della città di Spoleto.

Al termine della serata il Presidente del Rotary Club Spoleto, Carlo Alberto Zualdi, ha ringraziato gli autorevoli ospiti istituzionali e si è detto molto soddisfatto di una serata che ha contribuito notevolmente, nello spirito dei propositi e degli ideali rotariani, a trattare temi ed informazioni di primaria importanza per il territorio e di fornire spunti per la gestione di quei temi la cui risoluzione, peraltro, è di esclusiva spettanza degli organismi istituzionali deputati.