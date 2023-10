Il ritorno di Mariani e le conferme di Desantis: ottima domenica per l’MTB Spoleto

I portacolori spoletini impegnati tra Marche e Abruzzo

Domenica emozionante per l’MTB Spoleto. Dopo sei mesi di inattività, è tornato in gara Maurizio Mariani, il popolare “Urmu”; e lo ha fatto da par suo nella seconda tappa del circuito Enduro Marche Series, che si è disputata a San Lorenzo di Treia. Circa trecento gli “scavezzacollo” al via e Mariani si è ben disimpegnato nel corso delle quattro impegnative speciali che hanno contraddistinto la gara. Nonostante la poca preparazione e la scelta di non correre particolari rischi, Mariani è riuscito a chiudere ad un soffio dal podio, con il grande rammarico di una caduta nei primissimi metri della competizione.

Bene anche Alessandro Desantis, impegnato nella Gran Fondo “I Sentieri dei Lupi”, nell’aquilano. La gara abruzzese, valida anche come prova jolly del prestigioso circuito “Rampitek”, è stata molto equilibrata, con il portacolori spoletino bravo a tenere il ritmo del gruppo di testa sin dall’avvio; cosa che gli ha permesso di chiudere all’ottavo posto assoluto, a meno di due minuti dal podio.