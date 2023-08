Il ritorno del bomber: Pasquale Ercolano dice sì alla Pol.Pen.Spoleto

L’attaccante classe 1987 sarà a disposizione di mister Santarelli

Anche Pasquale Ercolano sceglie il progetto PolPen.

In una squadra che per un preciso progetto è caratterizzata dal connubio tra esperienza e gioventù, viene a dire la sua il nuovo innesto biancoblu.

Per Pasquale, classe 1987, attaccante, che ha militato in passato in vari Campionati, anche in Promozione, è un ritorno.

Avendo conosciuto il nuovo progetto e parecchie delle persone che ne fanno parte, metterà da subito il suo bagaglio di esperienza a disposizione di Mister Fabrizio Santarelli, dello staff e di tutta la rosa.