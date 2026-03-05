Il remake di Ducato Futsal-Avvera Gubbio va agli spoletini, con arbitri ancora nel mirino

Ducato Futsal Spoleto: Paolino, Baratta, Rosi, Vitinho, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, De Moraes, Tanabe, Del Gallo, Giusti, Tacchilei, Stramaccioni. All. De Moraes

Avvera Gubbio: Ciliegi, Merangola, Radicchi G., Rosati, Vagnarelli, Bei, Radicchi A., Mariucci, Angeloni, Ceccarini, Capponi, Valentini, Borsini, Tomassini. All. Bedini

Arbitri: Nuccioni di Orvieto e Benedetti di Foligno (Costantini di Foligno)

Primo tempo (2-2): 6’16” Valentini, 11’19” Vitinho, 17’59” De Moraes, 19’50” Bei (rig.)

Secondo tempo (6-4): 4’59” Bei, 8’34” e 10’12” Rosi, 16’00” Botteghin (tl), 17’39” Valentini, 19’02” Tanabe

Note: espulsi 18’10” pt Borsini dalla panchina per proteste, 12’35” Vitinho per fallo di reazione, 17’55” Valentini per comportamento anti-sportivo

Torna alla vittoria la Ducato Futsal nella discussa partita ripetuta per un errore tecnico. In campo serpeggia una certa tensione che il duo arbitrale (sicuramente di grande spessore, ma con precedenti disastrosi con le due compagini) non è stato capace di gestire. In palio c’è poco, ma l’Avvera, che si sente penalizzata da questa trasferta infrasettimanale, e la Ducato, che non vuol deludere il suo pubblico, mettono in campo veramente tutto. Sembrano iniziare meglio i padroni di casa, ma nei primi cinque minuti rimediano tre falli a carico e un’ammonizione per proteste a Botteghin assolutamente evitabile. Rosi ha una buona opportunità, ma la spedisce al lato da posizione defilata; dall’altra parte Capponi calcia bene di destro, ma il tiro esce centrale e Paolino blocca. Passa Gubbio con un brillante intercetto di Valentini su una trasmissione un po’ pigra della difesa spoletina. La Ducato traballa: Taccchilei è costretto a fermare con le cattive Capponi, rimediando giallo e quinto fallo, prima della metà del tempo. Rosati spreca la palla del raddoppio, poi è Paolino a tenere la barca a galla. Spoleto reagisce: Rosi ha un’altra opportunità, ma la fallisce; l’1-1 arriva dopo poco, con una zampata di Vitinho al termine di una convulsa azione in area ospite. Ciliegi è bravissimo in uscita su Vasilache, poi è l’Avvera a gestire il possesso palla con autorevolezza; fino al 18’ quando De Moraes effettua un break dei suoi, trovando l’angolino con un bel sinistro rasoterra. Gubbio reagisce e si fa pericoloso, ma Paolino è molto bravo, fino a 10” secondi dalla fine del tempo: palla vagante calciata verso la porta, Rosi respinge con la mano attaccata al corpo, ma ritenuta punibile con il rigore, anche se l’espulsione non viene comminata perché la traiettoria del tiro viene ritenuta fuori dallo specchio. Dal dischetto va Bei che firma il pareggio.

Nella ripresa Capponi spreca subito la possibilità di ribaltarla; poi è Ciliegi a chiudere a tu per tu con Tanabbe. Grandissima occasione per la Ducato al 3’: Paloni libera il destro, Ciliegi se la cava, il tap in di Vasilache è respinto sulla linea dalla difesa dell’Avvera. Gol fallito, gol subito: ci pensa ancora Bei a sorprendere la difesa spoletina, sbucando in area da palla ferma. La Ducato potrebbe pareggiare, ma Cocco non trova la coordinazione giusta da buona posizione. Paolino evita guai con uno splendido intervento di piede. Pari Ducato al termine di un’azione da rivedere: Bei tira una ripartenza e viene fermato alla meno peggio, ribaltamento di Rosi e gran puntata in porta. Il capitano della Ducato è on fire e trova anche il 4-3 con un bel movimento da pivot vecchio stile. Valetini ha sui piedi il tap in del pareggio, ma lo spedisce fuori dai pali. La Ducato ora sembra poter controllare l’incontro, ma Vitinho cade in una provocazione e rimedia il rosso diretto. Tanabe, Vasilache e Botteghin difendono eroicamente, con il giapponese che va anche vicino al gol e la Ducato se la cava nei due minuti di inferiorità numerica. Le due squadre raggiungono, quasi simultaneamente il quinto fallo. Alessio Radicchi spreca una buona opportunità e, poco dopo, all’Avvera viene fischiato un sesto fallo assai contestato dagli ospiti: Botteghin batte Tomassini che era subentrato all’acciaccato Ciliegi. Nonostante il doppio svantaggio, l’Avvera riesce a riaprila con una bella ripartenza che libera Valentini sul secondo palo. Un vistoso parapiglia seguito all’assegnazione di un secondo tiro libero alla Ducato porta all’espulsione dello stesso Valentini: Tomassini respinge il tiro libero di Botteghin (ne parerà anche un altro a Rosi), ma non basta perché, in superiorità numerica la Ducato trova la rete sull’asse Vasilache-Tanabe.

Ducato che raggiunge i tranquilli 35 punti e se li gode davanti al suo pubblico, in attesa della trasferta di Montegabbione di sabato. Avvera che torna a Gubbio senza punti, ma vistosamente arrabbiata con la direzione arbitrale.