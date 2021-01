La soddisfazione del Sindaco Umberto de Augustinis: ”Ringrazio il Viceministro Cancelleri e l’assessore Melasecche per l’impegno ed il lavoro svolto”

Anche il raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza predisposto dal Governo per il Next Generation EU (NGEU). Il riferimento si trova nella parte relativa a “Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0”, dove si spiega che “per lo sviluppo infrastrutturale dell’Italia centrale sono previsti gli interventi per il potenziamento delle linee trasversali appenniniche”.