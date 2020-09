Il racconto social di Spoleto del giornalista Osvaldo Bevilacqua

“Spoleto è tra i luoghi più incantevoli d’Italia. Le sue bellezze meritano di essere conosciute”

“Spoleto è uno di quei luoghi in cui perdersi fa bene alla salute”. A parlare è il giornalista e conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua, ospite in città nelle scorse settimane in occasione dello SpoletoNorcia Bike Days, che in questi giorni sta raccontando Spoleto nella sua pagina Facebook (https://bit.ly/3iTb13p) all’interno della rubrica social ‘In viaggio con Osvaldo’ che a breve sarà pubblicata anche su Instagram e YouTube.

“Amici dei social, sapevate che esistono dei luoghi meravigliosi in cui perdersi e ritrovarsi? Spoleto è uno di questi: vicoli, piazzette, valli strepitose, bellezze nascoste, paesaggi che hanno ispirato diversi artisti a scrivere le più belle pagine d’Italia. Non posso che essere felice di accompagnarvi in questo viaggio”.

Con quasi 60.000 visualizzazioni in appena tre giorni (dato destinato a crescere ancora alla luce del livello di condivisioni, commenti e mi piace), i video in cui Osvaldo Bevilacqua racconta la storia, i monumenti e i luoghi di Spoleto, condendo il tutto con le ricette tipiche del nostro territorio per la rubrica ‘In cucina con Sandra’, stanno facendo registrare un notevole ritorno di immagine per la città.

Commenti entusiastici, giudizi positivi e ringraziamenti allo stesso Bevilacqua, capace di raccontare Spoleto con grande competenza esaltando, anche grazie alle immagini girate dalla società spoletina Plan-B Communication, la bellezza del nostro centro storico.

“Spoleto è una città stupenda e meravigliosa e gode di questa immagine bellissima di luogo ideale dove vivere – ci ha detto questa mattina al telefono Osvaldo Bevilacqua, conduttore per oltre 40 anni di ‘Sereno Variabile’, trasmissione entrata nel Guinness World Records come programma televisivo di più lunga durata dedicato ai viaggi – Il successo che stanno ottenendo questi video, l’entusiasmo con cui sono stati accolti in tutta Italia dimostra che Spoleto è tra le realtà più incantevoli del nostro Paese”.

Osvaldo Bevilacqua ha poi voluto ringraziare la città “a cui ho dedicato non meno di quaranta speciali nel corso della mia carriera, un ringraziamento per l’accoglienza che ricevo ogni volta dagli spoletini”.

Mercoledì 23 settembre dopo le ore 19.00 verrà pubblicato il video dedicato all’ex ferrovia Spoleto-Norcia e alla manifestazione sportiva La SpoletoNorcia in MTB.